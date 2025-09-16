«Tiara-diplomati» mot Trump: – Det største pressmiddelet vi har

Britenes kong Charles og USAs president Donald Trump avbildet ved Buckingham Palace i 2019. Nå tar kongen igjen imot Trump på britisk jord. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Kong Charles bruker såkalt «tiara-diplomati» når han ønsker USAs president velkommen til Storbritannia denne uka, skriver The Independent. Flere andre medier har også brukt uttrykket, som viser til innflytelsen monarkiet kan ha på politiske beslutninger.

– Et nytt Trump-presidentskap, en ny statsminister, en annen regjering, men den samme følelsen av panikk og den samme følelsen av at det største pressmiddelet vi har overfor denne presidenten, er å smigre ham, sier historiker Martin Farr til The Independent om Trumps besøk i Storbritannia.

– Og å prøve å knytte Trump til noe han virkelig synes å være imponert over, nemlig monarkiet, og det faktum at moren hans selvfølgelig ble født i Skottland, tilføyer Farr.

Donald Trump og avdøde dronning Elizabeth II under et Trump-besøk ved Windsor-slottet. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

For president Donald Trump elsker pomp og prakt, glitter og stas, og det blir det rikelig av når kong Charles onsdag tar imot ham på det ærverdige Windsor-slottet utenfor London, skriver NTB. Trump lander i Storbritannia tirsdag kveld.

Forrige gang Trump var gjest på Windsor-slottet, søkte britene den amerikanske presidentens støtte mens de forberedte seg på å forlate EU. Denne gangen håper britene på gunstige handelsvilkår og amerikansk bistand til Ukraina.

– De kongelige er åpenbart en ressurs



Selv om det kan være vanskelig å måle virkningen av myk makt (eng. soft power), bidrar den til en følelse av vennskap som «kan gjøre motparten mer åpen for anmodningene dine», sier historiker Martin Farr.

– Statsminister Keir Starmer har på smart vis brukt kongen for å lokke president Trump hit, og for gi ham et veldig hyggelig opphold, sier Hugo Vickers, kongelig historiker og forfatter av biografien om moren til avdøde prins Philip.

Øivind Bratberg, førstelektor på Institutt for statsvitenskap ved UiO, har tidligere uttalt til Dagsavisen at det kongelige elementet kan spille en rolle for Storbritannia og forholdet til USA og Trump.

Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg (UiO). Foto: Arne Ove Bergo

– De kongelige er åpenbart en ressurs i dette spillet, som en slags sentimental ballast som setter Storbritannia i et gunstig lys overfor Trump, og som kan gi en slags merverdi – både seremonielt og substansielt – til de politiske møtene. At kong Charles også mottok Volodymyr Zelenskyj, er et signal om hvor anvendbar denne symbolmakten er, ikke bare overfor Trump, sa Bratberg i mars, da det ble klart at Trump hadde fått en åpen invitasjon til Windsor av kong Charles.

Overdådig luksus for Trump

De ansatte på det nesten 1000 år gamle slottet har brukt flere dager på å dekke det 50 meter lange mahognibordet, 200 år gammelt sølvtøy og krystall er pusset, og stallkarene har klargjort hestene som skal trekke de kongelige vognene, skriver NTB.

USAs president har aldri lagt skjul på at han elsker overdådig luksus, og hundrevis av mennesker har lenge vært i full sving for å sikre at det er dette som møter ham når kong Charles inviterer ham på besøk.

Britenes statsminister skal møte Donald Trump torsdag, etter Trumps royale besøk. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Den storslåtte oppvisningen har som nevnt en åpenbar hensikt fra britenes side, nemlig å styrke båndene til en av verdens mektigste menn i en tid der hans «Amerika først»-politikk har skapt uro både i verdenshandelen og sikkerhetspolitikken.

Dronningen og 2019-besøket

Også i 2019, under sin første presidentperiode, ble han invitert på statsbesøk til britene, den gang av dronning Elizabeth.

Trumps første statsbesøk, i 2019, var et høydepunkt i hans første periode.

«Å møte dronning Elizabeth II var spesielt viktig for president Trump», skrev Fiona Hill, rådgiver i Trumps første periode, i sine memoarer fra 2021, ifølge CNN.

«Et møte med dronningen av England var det ultimate tegnet på at han, Trump, hadde lykkes i livet», la hun til.

Tirsdag til torsdag

Trump og førstedame Melania Trump ankommer Storbritannia sent tirsdag, men hoveddelen av besøket begynner dagen etter. Etter å ha ønsket gjestene velkommen, vil kong Charles og dronning Camilla følge dem på en kjøretur gjennom Windsor-eiendommen.

De politiske møtene skjer hovedsakelig onsdag.

Et høydepunkt under besøket blir onsdagens statsbankett, der mennene vil stille i smoking og kvinnene vil iføre seg dyre designerkjoler og juveler.

Besøket avsluttes torsdag.

