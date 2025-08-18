Ti demonstranter anmeldes for å ha brutt sikkerhetssonen ved Mongstad

Politiet fjernet aktivister fra Extinction Rebellion som hadde brutt sikkerhetssonen rundt Equinors oljeraffineri på Mongstad. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Demonstrantene ble i forkant gjort kjent med at brudd ville bli anmeldt, men de har imidlertid valgt å ta seg inn i sikkerhetssonen, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord Vest politidistrikt.

De begrunner anmeldelsen med at det var fare for liv og helse.

De ti befant seg i en båt og fem kajakker og er eskortert ut av sikkerhetssonen av politibåten og et skip fra Kystvakten.

– Hensikten med sikkerhetssonen er å sikre at personer ikke oppholder seg for nært anlegget i tilfellet det skulle skje en alvorlig hendelse, som eksplosjon, brann eller gasslekkasje, skriver Rebnord.

Gruppa Extinction Rebellion har mandag aksjonert mot oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Rundt 200 personer er med på demonstrasjonen, blant dem svenske Greta Thunberg. Senere mandag skal artisten Aurora opptre på blokaden, ifølge gruppa.