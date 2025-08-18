Ti demonstranter anmeldes for å ha brutt sikkerhetssonen ved Mongstad

Ti demonstranter anmeldes for å ha brutt sikkerhetssonen til Mongstad, opplyser politiet.

Politiet fjernet aktivister fra Extinction Rebellion som hadde brutt sikkerhetssonen rundt Equinors oljeraffineri på Mongstad.

– Demonstrantene ble i forkant gjort kjent med at brudd ville bli anmeldt, men de har imidlertid valgt å ta seg inn i sikkerhetssonen, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord Vest politidistrikt.

De begrunner anmeldelsen med at det var fare for liv og helse.

De ti befant seg i en båt og fem kajakker og er eskortert ut av sikkerhetssonen av politibåten og et skip fra Kystvakten.

– Hensikten med sikkerhetssonen er å sikre at personer ikke oppholder seg for nært anlegget i tilfellet det skulle skje en alvorlig hendelse, som eksplosjon, brann eller gasslekkasje, skriver Rebnord.

Gruppa Extinction Rebellion har mandag aksjonert mot oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Rundt 200 personer er med på demonstrasjonen, blant dem svenske Greta Thunberg. Senere mandag skal artisten Aurora opptre på blokaden, ifølge gruppa.

Aktivister fra Extinction Rebellion aksjonerte ved Equinors oljeraffineri på Mongstad mandag.
