Ti årslønner i bot for å demonstrere 

En demonstrant holder opp et georgisk flagg under demonstrasjoner i forbindelse med lokalvalget i Tbilisi, Georgia, 4. oktober 2025. Foto: Irakli Gedenidze/Reuters/NTB

Aage Borchgrevink har fulgt Georgia tett i mange år. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

– Myndighetene har sin kurs, og store deler av befolkningen vil et annet sted. Befolkningen vil nærmere EU og er skeptisk til Russland. Myndighetenes politikk er det motsatte, sier Aage Borchgrevink til Dagsavisen.

Han har fulgt Georgia tett i en årrekke og har ansvar for Den norske Helsingforskomités arbeid i Georgia. Han var også valgobservatør i landet under parlamentsvalget i fjor høst.

Vant i alle kommuner

4. oktober var det lokalvalg i Georgia. Regjeringspartiet Georgisk Drøm fikk 81 prosent av stemmene, ifølge landets valgkommisjon. Partiet vant samtlige 64 kommuner hvor valget ble holdt.

– Mitt inntrykk fra observatører jeg stoler på der, er at antallet som har avgitt stemmer, er oppblåst og overdrevet. De 80 prosentene Georgisk Drøm skal ha fått, er det vanskelig å legge særlig mye vekt på, mener Borchgrevink.



I hovedstaden Tbilisi tapte regjeringspartiet mot opposisjonen i parlamentsvalget i fjor. Det skjedde til tross for et valg mange mener var rigget, og omfattende rapporter om valgfusk.

I lokalvalget nå, derimot, fikk Georgisk Drøm 71,6 prosent av stemmene i Tbilisi, ifølge Georgias valgkommisjon.

Dermed får tidligere AC Milan-fotballspiller Kakha Kaladze fire nye år som ordfører i Tbilisi.

– En trist dag for demokratiet i Georgia. OSSE/ODIHR hadde ikke mulighet til å observere lokalvalget, og deres anbefalinger er ikke blitt fulgt. Bruk av vold er beklagelig. Undertrykkende lover og fengsling av opposisjonsledere undergraver ytterligere tilliten til Georgias valg, skrev Norges utenriksdepartement på X etter valget.

Tbilisi-ordfører Kaladze svarte med å beskylde Norge for dobbeltmoral.

Kakha Kaladze fortsetter som Tbilisis ordfører etter lokalvalget 4. oktober. Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP/NTB

Store protester, knallhard respons

Store deler av den provestlige opposisjonen boikottet lokalvalget og oppfordret folk til å ta til gatene mot det de anser som et illegitimt regime.

Tre av disse partiene deltok i lokalvalget, til store protester fra resten av den splittede opposisjonen. De fikk, ifølge offisielle tall, 13,4 prosent av stemmene nasjonalt.

Samme dag som lokalvalget, tok titusenvis av demonstranter til gatene. Noen av demonstrantene prøvde å storme presidentpalasset, men ble stanset av politiets vannkanoner og pepperspray.

– Alle som har vært med på denne voldshandlingen, kommer til å bli straffeforfulgt, advarte statsminister Irakli Kobakhidze, ifølge NTB.

Allerede mandag siktet georgiske påtalemyndigheter fem opposisjonspolitikere for å ha forsøkt å styrte regjeringen.

Undertrykkelse

Dette er bare det siste av en lang rekke grep regjeringen har tatt for å knuse landets opposisjon. Noen av de andre inkluderer:

Fengsling av nesten alle opposisjonsledere.

Fengsling av journalister og aktivister.

Konkrete planer om å forby hele den provestlige opposisjonen.

Enorme bøter for demonstranter for «blokkering av veier».

Frysing av bankkonti til menneskerettighetsorganisasjoner.

Kjempebøter for kritiske Facebook-poster. Nyhetsbyrået AP skriver om læreren Gota Chanturia som har pådratt seg bøter over én million kroner etter å ha deltatt i demonstrasjoner. Det er mer enn ti ganger så mye som en gjennomsnittlig georgisk årsinntekt. Dagsavisen har tidligere intervjuet advokaten og aktivisten Baia Pataraia. Organisasjonen hennes, Sapari, har nå fått sine bankkonti frosset. Da Dagsavisen intervjuet henne i sommer, sa hun at hun har gitt fra seg alle verdifulle eiendeler til familien. – Nå må jeg stenge bankkontoene mine. Jeg kan ikke lenger ha en bankkonto, sa hun. – Juks fra ende til annen



Aage Borchgrevink var til stede som valgobservatør i Georgia under parlamentsvalget 26. oktober i fjor

– Der var jeg, og det var ingen tvil om at det valget verken var fritt eller rettferdig. Det var juks fra ende til annen, på mange måter.

– Hvordan så du det selv?

– Jeg kunne se hvordan myndighetenes bøller fikk folk til å stemme, og hvordan folk tok bilder av stemmesedlene sine i valgavlukkene for å kunne vise hva de hadde stemt. Jeg var en av tusenvis av observatører som så slike ting den dagen, sier han.

– Det er helt merkelige resultater som kommer ut også fra lokalvalget på lørdag, men det ble også boikottet av de fleste opposisjonspartiene, legger han til

Samtidig er han kritisk til opposisjonens strategi.

– Det har ikke vært noen tydelig ledelse eller plan bak demonstrasjonene. Det er en veldig stor splittelse, til dels lammelse, på opposisjonssiden. Folk stoler ikke på hverandre og klarer ikke å samarbeide.

Russlands president Vladimir Putin er ikke glad for at Sovjetunionen, som Georgia var en del av, gikk i oppløsning. Foto: Mikhail Metzel

Russisk innflytelse

Borchgrevink tror Russlands president Vladimir Putin trekker i trådene bak mye av det som skjer i Georgia nå.

– Jeg tror Russland har fått økt innflytelse og ønsker å bruke flere av metodene man bruker i Russland og Belarus, i Georgia.

De største innstramningene i Georgia har skjedd etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022.

– Georgia er en av de viktigste innfartsveiene for sanksjonerte varer til Russland, inkludert varer som Russland er avhengig av i krigsinnsatsen sin. Av den grunn er det veldig viktig for Putin å beholde kontroll over Georgia.

– Mange russere har også investert i Georgia. Mange av selskapene som smugler sanksjonerte varer, er drevet av russere. De tjener store penger. Andre russere investerer i Georgia, fordi de har måttet ta pengene sine ut av Vesten. Til en viss grad har Georgia fått en funksjon som en ny sparegris for den russiske eliten, utdyper han.

– Hvor stor er Putins innflytelse i Georgia?

– Veldig stor. Han har kontroll, vil jeg nesten si, bortsett fra at det er en ustabil situasjon. Fremdeles har en veldig stor del av befolkningen et ønske om tettere forbindelser vestover, og å kutte forbindelsene med Russland.

Georgias statsminister Irakli Kobakhidze har nektet for at Georgisk Drøm er prorussisk.

– Å sette merkelapp på regjeringen vår som prorussisk har kun én årsak – vi følger ikke utenlandske ordre, vi har renset alle statlige organer for agenter, vi forsvarer vår suverenitet, vi har ikke tillatt LHBT-propaganda, og vi har ikke engasjert oss i krig, sa han i juli.



Selv om Kobakhidze er statsminister, er det Georgias rikeste mann Bidzina Ivanisjvili som regnes som landets reelle leder.

Georgias statsminister Irakli Kobakhidze vil ha seg frabedt å bli kalt prorussisk. Foto: Ludovic Marin/AFP/NTB

– Makten hans er nærmest uinnskrenket, sier Borchgrevink om Ivanisjvili.

– Han er en slags statseier. All politikk de siste årene tyder på at han tar instruksjoner fra Russland, sier han.

På 1990-tallet var Ivanisjvili en av Russlands oligarker.

Bidzina Ivanisjvili er Georgias rikeste og mektigste mann. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/NTB

– Hvor viktig er Georgia for Putin?

– Jeg tror det er ganske viktig. En ting er den fornuftsmessige, rasjonelle betydningen som innfartsvei for varer som han trenger fra Vesten og sanksjonerende demokratiske stater.

– Men Putin har ikke bare rasjonelle, men også imperialistiske mål. Krigen i Ukraina viser at han også har håpløse og forferdelige påfunn. Ønsket om å gjenopprette og kontrollere det gamle russiske imperiet, er åpenbart noe han føler veldig sterkt. Det er en dårlig nyhet for Georgia.

– Hvilke håp har du for at demokratiet kan vinne i Georgia nå?

– Georgierne har erfaring fra to ganger tidligere med å gå på gaten og få til endringer, maktskifte og å rykke landet i en demokratisk retning. De erfaringene sitter i fremdeles.

Uinteressert Trump

– En annen viktig ting er amerikanernes politikk. De var til stede veldig sterkt i Georgia i mange år. Nå er de egentlig veldig lite synlige, sier Borchgrevink.

– Ja, hva vil Donald Trump med Georgia?

– Ja, aller mest, hva vil han med Putin? Det blir avgjørende, tror jeg. Hvis amerikanere skulle ønske å stikke kjepper i hjulene for Russland og for Putin, så er Georgia definitivt et av de svake punktene hans.

I 2012 besøkte Donald Trump den georgiske kystbyen Batumi. Han la fram planer om å bygge et 47 etasjer høyt Trump Tower. Det tårnet ble aldri noe av. Til venstre: daværende president Mikheil Saakasjvili, som nå sitter fengslet i Georgia. Foto: Seiran Baroyan/AP/NTB

Forfatter John Færseth har nettopp skrevet bok om Georgia. Foto: Kenneth Lia Solberg

John Færseth har nylig skrevet boka «Georgia. Demokrati i revers». Han mener Georgisk Drøm har feilet i forholdet til USAs president.

– Georgisk Drøm trodde de skulle få en venn i Trump. De fridde direkte til ham og sa at de hadde snakket om «dypstaten» hele tiden. «Vi er på din side, Donald», sa de. I stedet har USA vedtatt til dels harde sanksjoner også under Trump, sier han.

