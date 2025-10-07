Thunberg: Ble satt fri fra torturfengsel

Greta Thunberg på pressekonferanse i Stockholm tirsdag, der hun fortalte om tortur i israelsk fengsel etter å ha blitt pågrepet på vei til Gaza. AP / NTB

De svenske Palestina-aktivistene som ble stanset av Israel i forrige uke, deltok i tirsdag kveld i en markering på Sergels torg i den svenske hovedstaden.

Greta Thunberg fortalte om dagene i det hun omtalte som «et israelsk torturfengsel».

En stor folkemengde hadde møtt opp på Sergels torg, og arrangørene måtte be folk trekke seg tilbake før pressekonferansen kunne begynne.

Myndighetene i Israel avviser at de har behandlet aktivistene dårlig og kaller anklagene et «PR-kupp».

Ble bordet

Greta Thunberg sa på pressekonferansen at hun ikke ville snakke om det hun selv har blitt utsatt for – men rette oppmerksomheten mot Israel og den svenske regjeringen.

– Jeg ble nettopp satt fri fra et israelsk torturfengsel i ørkenen. Uansett hva vi sier fører det ikke til handling fra våre regjeringer. Og det til tross for at de ifølge folkeretten er forpliktet til å stoppe folkemord, sa Thunberg.

Thunberg reiste med organisasjonen Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza og levere nødhjelp. Da fartøyene nærmet seg Gaza-stripen 1. oktober, entret israelsk marine båtene i internasjonalt farvann.

En av de andre aktivistene beskrev forholdene i fengselet:

– Vi gikk 48 timer uten mat og 36 timer uten vann, sier Ipshita Rajesh.

– Nektet medisiner

Hun fortalte at 69 personer ble presset inn i et 12 kvadratmeter stort bur i sterk sol i fem timer.

– De truet med å gasse oss når vi hadde på håndjern og hadde bind for øynene på en buss uten tilgang til toalett i minst åtte timer, sa hun.

Rajesh sa de også ble nektet viktig medisinering. Aktivistene ble holdt i fengselet Ketziot i et ørkenområde, før de mandag ble deportert til Hellas.

Ifølge israelske myndigheter ble over 400 aktivister fra 41 båter pågrepet og brakt til Israel. Spørsmålet om hvorvidt Israel begår folkemord på Gazastripen, er til behandling i Den internasjonale domstolen (ICJ).

Tirsdag var det to år siden Hamas-angrepet som utløste Gaza-krigen.