«Thomas» spiste hasjkake og fikk sparken på dagen

Lørdag 4. januar startet som en normal dag for «Thomas» (21). Han var på fireukers turnusfri fra jobben som matros i Norled og skulle møte venner på byen.

Da kvelden nærmet seg slutten, ble de invitert på et «nachspiel» hvor det ble servert godteri og kaker.

Matrosen forsynte seg av begge deler uten å merke noe uvanlig, men dagen etter skjønte han at bakrusen ikke bare skyldtes alkohol.

Han ringte verten, som bekreftet det han fryktet; en av kakene inneholdt hasjstoffet tetrahydrocannabinol (THC).

«Thomas» ønsker å være anonym i denne saken da den kan være belastende for hans videre karriere på sjøen.

– Krise

Fire dager senere, 8. januar, skulle Thomas mønstre på jobb.

Han visste at rederiet hadde streng ruspolicy og fryktet å miste jobben hvis de oppdaget THC, selv om det skjedde i friperioden.

– Det var krise og kaotisk inni meg. Jeg var nervøs, ung og uerfaren. I panikk tenkte jeg at jeg får sparken om jeg sier ifra, og lot være. Jeg var uansett helt upåvirket da jeg mønstret på, sier han til FriFagbevegelse.

En stikkprøve på mønstringsdagen viste THC i urinen.

Det ble aldri tatt noen B-prøve, selv om stikkprøven bare er en hurtigtest som ikke sier noe om påvirkningsgrad.

Mistet jobben

Møtet med Norleds ledelse ble brutalt. Han fikk velge mellom å si opp selv eller bli avskjediget umiddelbart. Nulltoleransen i Norled er absolutt.

– Jeg følte meg presset til å velge der og da. Avgjørelsen var ikke skikkelig gjennomtenkt, forteller Thomas.

Slukøret måtte han forlate fergen og kollegaene samme dag.

– Jeg følte skam, og det var ydmykende. Samtidig overbeviste Norled meg om at jeg hadde brutt ruspolitikken og at det ikke var noen vei tilbake.

To uker senere tok han kontakt med Norsk Sjømannsforbund (NSF). Hovedtillitsvalgt Ilja Vasiljev rådet ham til å trekke oppsigelsen.

Det gjorde han, og ble avskjediget med øyeblikkelig virkning – selv om han tilbød seg å rus-teste seg jevnlig i seks måneder.

Med bistand fra NSF stevnet Thomas nå Norled for å få jobben tilbake og erstatning for tapt lønn på over 550.000 kroner.

Viktige spørsmål

Saken, som gikk for Stavanger tingrett i forrige uke, reiser flere prinsipielle spørsmål:

Kan arbeidsgiver bestemme hva en arbeidstaker gjør i fritiden, så lenge de møter skikket på jobb?

Kan arbeidsgiver bruke hurtigtester, som ikke sier noe om påvirkning, som grunnlag for avskjed?

Dommen i denne saken kan omdefinere fritiden til alle turnusarbeidere, både på sjøen og på land.

Norleds advokat, Oda Indset, ønsker ikke å la seg intervjue av FriFagbevegelse om saken, men skriver i en e-post:

«Som de andre ledende rederiene i Norge, har Norled nulltoleranse for positive rustester. Nulltoleransen er satt av hensyn til passasjerenes og medarbeiderens sikkerhet. Norled har redegjort nærmere for sitt syn under rettens behandling, og nå er det opp til domstolen å vurdere det samlede bildet.»

Norled kan fastsette sin egen sikkerhetsstandard, slår de fast.

NSF-advokat Terje Hernes Pettersen mener avskjeden ikke er rettmessig. Han hevder både saksabehandlingen testprosedyren er kritikkverdig.

– At Norled har nulltoleranse er greit, men når den unge matrosen stiller på jobb med 0,0 i promille og får beskjed om å pakke sakene på dagen, blir det urimelig, sier han og viser til sakkyndig rapport fra Universitetet i Oslo som fastslår at Thomas ikke var påvirket da testen ble tatt.

«Fit for duty»

– At det finnes restverdier av THC i urinen er irrelevant for om en sjømann er skikket til tjeneste, påpeker Pettersen.

Dette var også et viktig poeng i vitnesbyrdet til Sjøoffisersforbundets leder, Hans Sande.

Sande har vært sjøkaptein og er i dag president i den internasjonale skipsføderasjonen IFSMA.

Sande var tydelig på at sjøfolk må få råde over sin egen fritid, så lenge vedkommende ikke møter opp påvirket på jobb.

– At arbeidsgiver skal regulere sjømannens atferd på fritiden, bryter med folks rettsoppfatning. Jeg støtter nulltoleranse, men det må bety at man skal fjerne en som er påvirket om bord, ikke en som har vært ruset på sin fritid, sa Sande.

Brudd på menneskerettigheter

Advokat Pettersen sa i retten at oppsigelse på grunn av noe som har skjedd i fritiden kan være problematisk i forhold til Den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, om retten til privatliv, at arbeidsgiver legger føringer for hva en ansatte kan eller ikke kan gjøre på fritiden.

Både Sande og Pettersen mener dagens testregime er utdatert.

– Urintester gir bare mistanke, ikke et korrekt svar. Når mistanke alene kan koste folk jobben, har vi et problem. Vi må sørge for tester som faktisk viser påvirkning, sier Sande.

De mener bevisbyrden må ligge hos rederiet.

I Norleds sluttinnlegg i Stavanger tingrett skriver de: «Det følger av skipsarbeiderloven at en arbeidstaker kan gis avskjed med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.»

Dom i saken er ventet innen fire uker.