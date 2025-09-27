«The Social Network»-oppfølgeren kommer neste år
«The Social Reckoning», som er oppfølgeren til «The Social Network» har fått lanseringsdato. Filmen kommer ut 9. oktober 2026.
Mens «The Social Network» handlet om Mark Zuckerberg og grunnleggelsen av Facebook, tar «The Social Network» for seg historien om hvordan Frances Haugen, en ung Facebook-ingeniør, lekket store mengder interne dokumenter og anklaget Facebook for å bevisst spre desinformasjon og å ha en skadelig effekt på tenåringer.
Haugen spilles av Oscar-vinner Mikey Madison, mens Jeremy Strong spiller rollen som Mark Zuckerberg. Også Jeremy Allen White og Bill Burr har roller i filmen.
Filmen regisseres av Aaron Sorkin, som var med på å skrive manuset til «The Social Network». Filmen, som kom i 2010 med Jesse Eisenberg i rollen som Zuckerberg, ble en stor kinohit.
