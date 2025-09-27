«The Social Network»-oppfølgeren kommer neste år

Mens «The Social Network» handlet om Mark Zuckerberg og grunnleggelsen av Facebook, tar «The Social Network» for seg historien om hvordan Frances Haugen, en ung Facebook-ingeniør, lekket store mengder interne dokumenter og anklaget Facebook for å bevisst spre desinformasjon og å ha en skadelig effekt på tenåringer.

Haugen spilles av Oscar-vinner Mikey Madison, mens Jeremy Strong spiller rollen som Mark Zuckerberg. Også Jeremy Allen White og Bill Burr har roller i filmen.

Filmen regisseres av Aaron Sorkin, som var med på å skrive manuset til «The Social Network». Filmen, som kom i 2010 med Jesse Eisenberg i rollen som Zuckerberg, ble en stor kinohit.

