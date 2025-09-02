Terrorsaken mot Arfan Bhatti er i gang – nektet straffskyld

– Nei, overhodet ikke, svarte Bhatti da aktor, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, leste opp det første av to tiltalepunkter og dommer Kim Heger spurte om han erkjenner straffskyld.

Bhatti svarte også tydelig nei på det andre tiltalepunktet.

Kortklipt

Den tiltalte ankom retten litt etter klokka 9.

Bhatti hadde kortklipt hår og kort skjegg og var iført blå jakke, skjorte og jeans. Bhatti smilte til og klemte advokatene sine da han kom inn i salen og snakket kort med flere av dem. 48-åringen viet lite tid til å se på andre som var til stede, og så mye ned da han ble fotografert før retten ble satt.

Arfan Bhatti (i midten) sammen med forsvarerne før retten ble satt tirsdag. Javad Parsa / NTB

Bhatti er tiltalt for medvirkning til terrorhandling etter angrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022.

– Sto bak terrorangrepet

– Denne saken gjelder den mannen påtalemyndigheten mener sto bak terrorangrepet, og det er Arfan Bhatti, sa statsadvokat Gravås i sin innledning.

To personer ble drept og ti alvorlig skadet i skytingen mot folk som var på utestedene Per på Hjørnet og London Pub for å feire pride. Hele 312 personer hadde status som fornærmet da Zaniar Matapour sto for retten i fjor.

Matapour ble dømt til 30 års forvaring, med en minstetid på 20 år. Nå er han innkalt som vitne og har forklaringsplikt for retten.

Arfan Bhatti ankom retten litt over klokka 9 tirsdag. Javad Parsa / NTB

Terrorforbund

Påtalemyndigheten mener angrepet fant sted etter felles planlegging, med bistand og støtte fra Bhatti. Han skal videre ha bistått i anskaffelsen av våpen og forsøk på å opprette kontakt med terrororganisasjonen IS for at de skulle påta seg ansvaret for handlingen.

Foruten medvirkning til terrorangrepet i Oslo er Bhatti tiltalt for å ha forsøkt å inngå i et terrorforbund med en hemmelig agent fra etterretningstjenesten som han trodde var en person med tilknytning til IS.