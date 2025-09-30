Terrordømt Bærum-søster trekker anke én uke før rettssaken

Søstrene fra Bærum ble i Oslo tingrett funnet skyldige i å ha deltatt i en terrororganisasjon gjennom en årrekke fra 2013. Tegning: Ane Hem / NTB

Kvinnen ble i januar dømt til fire års fengsel i Oslo tingrett for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

– Hun ønsker å informere om at hun trekker anken av hensyn til barna og totalbelastningen saken har medført. Hun ser fram til å legge denne vanskelige perioden i livet bak seg, sier hennes advokat Tor Omar Heyerdahl Nyquist til NRK.

Det betyr at dommen i Oslo tingrett er rettskraftig. Ankeforhandlingen i lagmannsretten mot de to søstrene skulle starte 7. oktober. Det var satt av 25 dager til behandlingen av saken.

Fikk strengere dom

Statsadvokat Marit Formo, som var aktor da saken gikk i tingretten, sier til NRK at de er fornøyd med at dommen blir stående.

Under rettssaken i tingretten la påtalemyndigheten fram bevis for at den eldste søsteren også var en del av det såkalte moralpolitiet til IS da hun ble internert i leiren al-Hol.

Dette ble sett på som det mest alvorlige og tydeligste deltakerhandlingen og utslagsgivende for at hun fikk en mye strengere dom enn søsteren.

Den yngre søsteren ble dømt til to års fengsel for deltakelse i en terrororganisasjon, hvorav ett år ble gjort betinget.

Nektet straffskyld

Søstrene dro til Syria i 2013 og er dømt for mangeårig deltakelse i en terrororganisasjon siden de aktivt sluttet seg til islamistgruppa IS, ifølge retten. I Syria giftet de seg og fikk barn.

I 2019 kom den yngste tilbake til Norge, mens den eldste returnerte til Norge først i mai 2021. Begge hadde da med seg barna de hadde født under oppholdet.

De to søstrene har hele tiden nektet straffskyld og sagt at de dro til Syria for å drive hjelpearbeid.

Oslo tingrett var ikke i tvil om at begge søstrene visste hva de gjorde da de reiste fra Norge til Syria. De reiste uten penger og hadde glemt den innkjøpte førstehjelpskofferten hjemme. At de reiste ned for å drive hjelpearbeid, ble ikke trodd.