Terje (73) kan havne på Stortinget – kaller Rødt det nye partiet for arbeidere

Terje Kollbotn er ikke fremmed fra å stå på kravene, enten det er som kommunestyrerepresentant for Raudt Ullensvang eller som LO-leder. FOTO: PRIVAT

– Jeg har aldri opplevd en sånn velgerbevegelse for Rødt i Hardanger og på industriplassene rundt i Hordaland, som jeg gjør nå.

Rødt-politiker og fagforeningsbauta fra Odda i Hardanger, Terje Kollbotn, sier han springer fra industribesøk til industribesøk i Hardanger.