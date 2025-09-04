Terje (73) kan havne på Stortinget – kaller Rødt det nye partiet for arbeidere
Rødt kan få to mandater fra industritunge Hordaland – mye takket være fagbevegelsen, mener Terje Kollbotn. Mot EØS er mot industri, kontrer fagforeningsleder i samme by.
Terje Kollbotn er ikke fremmed fra å stå på kravene, enten det er som kommunestyrerepresentant for Raudt Ullensvang eller som LO-leder. FOTO:
PRIVAT
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
– Jeg har aldri opplevd en sånn velgerbevegelse for Rødt i Hardanger og på industriplassene rundt i Hordaland, som jeg gjør nå.
Rødt-politiker og fagforeningsbauta fra Odda i Hardanger, Terje Kollbotn, sier han springer fra industribesøk til industribesøk i Hardanger.