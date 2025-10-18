Teknologiselskaper tjener milliarder på digital sorg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I Black Mirror-episoden «Be right back» fra 2013 møter vi Martha som sliter med å komme seg over tapet på kjæresten sin som døde i en bilulykke. Etter at hun får vite om en ny tjeneste som lar folk holde kontakt med avdøde, kobler den sørgende Martha seg til tjenesten for å få kontakt med sin døde partner.

For tolv år siden var dette et rent science fiction-scenario. I dag er virkeligheten i ferd med å ta igjen fantasien. Det finnes en rekke tjenester som tilbyr etterlate muligheten til å kommunisere med avdøde på en eller annen måte.

Teknologien kalles for «griefbots» («sorg-bot» på norsk), og den har reist mange spørsmål vedrørende teknologi og psykologi.

En griefbot er en chatbot drevet av kunstig intelligens for å etterligne en avdød persons måte å kommunisere på. Griefboten lærer av de digitale sporene den avdøde har etterlatt seg slik at den kan uttrykke seg likt som den avdøde gjorde.

Mennesket først

Torgeir Waterhouse er IT-ekspert og grunnlegger og partner i det teknologiske konsulentselskapet Otte AS. Han sier at mange vil kunne finne brukspotensial for slike KI-tjenester i forskjellige sider av både samfunnet og livet ellers. Han maner allikevel til varsomhet.

– Dette er et felt som er veldig sensitivt. Hvis en søskenpar har mistet en forelder, så er det ikke slik at den ene eier retten til den avdødes ettermæle og liv, om én part ønsker å benytte en slik tjeneste, sier Waterhouse.

Torgeir Waterhouse sier han har forventet at slike KI-tjenester ville nå markedet før eller siden. FOTO: Hans Kristian Thorbjoernsen

Han mener man er nødt til å trå veldig forsiktig.

– Man er nødt til å ha god kontroll på KI-modellen som ligger til grunn, slik at man ikke setter i gang hva som helst. Det er mye mer å ta hensyn til enn om man skal lage en support-bot til kundeservice eller lignende. Alle disse hensynene er en nødt til å ta når man snakker om døden. Det gjelder her også.

Når minner får liv

Det siste året har sosiale medier vært preget av en ny trend: Brukere som anvender KI-bildegeneratoren Midjourney for å gjøre gamle fotografier med avdøde familiemedlemmer om til korte, animerte videosnutter. Bildene kommer til liv, og personene i bildene klemmer, nikker og blunker, som om de er hentet ut fra et gammelt minne.

En av de som kastet seg på trenden tidligere i år, var Reddit-medgründer Alexis Ohanian. Han publiserte et bilde av seg selv som barn sammen med sin nå avdøde mor. «Fy søren, jeg var ikke klar for hvordan dette ville føles», skrev han. «Slik klemte hun meg. Jeg har sett den på nytt 50 ganger.»

Innlegget, som i skrivende stund har blitt sett nesten 30 millioner ganger, har satt i gang en stor debatt om hvordan teknologi kan forstyrre naturlige sorgprosesser.

Damn, I wasn't ready for how this would feel. We didn't have a camcorder, so there's no video of me with my mom. I dropped one of my favorite photos of us in midjourney as 'starting frame for an AI video' and wow... This is how she hugged me. I've rewatched it 50 times. pic.twitter.com/n2jNwdCkxF — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) June 22, 2025

Å snakke med de døde

Men behovet for å gjenopplive relasjonen til noen man har mistet stopper ikke nødvendigvis ved bevegelige bilder. Der hvor KI-genererte videoer tilbyr et visuelt glimt av fortiden, går griefbots enda et skritt lenger. Her får nemlig de etterlate muligheten til å faktisk «kommunisere» med den avdøde, i hvert fall i digital simulert form.

Et av de mest kjente eksemplene på denne teknologien er selskapet Replika. Plattformen ble opprinnelig utviklet som en KI-basert samtalepartner for selskap og emosjonell støtte, men har siden blitt brukt av noen som en digital erstatning for tapte relasjoner, inkludert avdøde personer.

Ifølge selskapet selv har Replika over 30 millioner brukere verden over. Hvor mange av dem som bruker tjenesten som venn, partner eller til å gjenskape en avdød person, er imidlertid uklart.

HereAfter AI, Storyfile Life og Project December tilbyr alle ulike former for digitale etterlivstjenester og griefbots.



Et av de mer ekstreme eksemplene på denne utviklingen er MyHeritage DeepStory. En tjeneste hvor brukere får muligheten til å få personer på bilder til å snakke og fortelle livshistorien sin.

Men der slike verktøy primært spiller på nostalgi, beveger griefbots seg inn i et mer personlig og emosjonelt landskap. Ved å kombinere språkmodeller med personlige data, som meldinger, e-poster og stemmeopptak, kan disse chatbotene stimulere en form for samtale som kan oppleves både trøstende og forstyrrende.

Griefbots stiller dermed ikke bare teknologiske, men også etiske spørsmål: Hvor langt skal vi gå i forsøket på å holde fast ved de døde?



En britisk spørreundersøkelse fra i fjor spurte 2569 personer om deres innstilling til sorgroboter. Flertallet av respondentene sier at de ikke ville finne trøst i å samhandle med en sorgrobot. Samtidig oppgir 14 prosent at de ville gjort det, mens 13 prosent er usikre, og 11 prosent stiller seg nøytrale.

Studien viser også at unge mellom 18 og 24 år er betydelig mer åpne for bruk av sorgroboter enn eldre aldersgrupper. Det kan tyde på at teknologien vil møte mindre motstand i fremtiden, etter hvert som holdningene endrer seg med nye generasjoner.



Digitale dødsfall

Torgeir Waterhouse sier man også er nødt til å ta hensyn til hvordan den avdøde selv ville ønsket å bli husket og omtalt.

Han løfter også personvernspørsmål.

– Man er også nødt til å ta hensyn til hvilke tjenester man bruker, og hvilken kontroll man har over datagrunnlaget. Det er også en forskjell i hvem som har mistet livet. Er dette noen som har sovnet inn i en alder av 103, eller en 12-åring som dør i en ulykke, spør Waterhouse, og fortsetter:

– Å ha forståelse for menneskelighet i en slik situasjon er helt avgjørende.

Waterhouse sier han har forventet flere slike kommersielle tjenester, men synes det er bra at det ikke er like etisk lett å lansere en griefbot som å åpne en matbod.

– På tjenesteleverandørsiden er det også en del utfordringer. Hvem skal få lage slike tjenester? Skal noen få kunne lage en digital kopi av noen, uten å være en rettmessig arving?

Waterhouse sier man også er nødt til å benytte seg av KI-modeller som legger sterke føringer på oppførsel, om de skal kunne tas seriøst.

– Det er også et spørsmål om tilgjengelighet. Skal dette være en offentlig KI-bot tilgjengelig for flere, eller er den kun for den som har laget den, spør han.

Waterhouse sier han ikke finner det verken overraskende eller interessant at et flertall i den britiske undersøkelsen oppgir at de ikke ville funnet trøst i en slik tjeneste.

– Det vet man rett og slett ikke. Noen kan kanskje ha et reflektert og bevisst forhold til tematikken, men de aller fleste trenger å oppleve hva noe slikt er for å kunne svare godt på spørsmålet, sier han.

Waterhouse understreker viktigheten av selvbevissthet rundt sitt eget digitale fotavtrykk.

– Tenk på hvor utbredt og vanlig det er at folk dør fra nakenbilder av seg selv, eller sensitiv kommunikasjon med andre mennesker. Det er veldig mye data man kan etterlate seg som ikke bør inn i en slik modell.

– Det er også verdt å vurdere om man virkelig trenger å basere en bot på en komplett samtalelogg, eller kun deler av den. Man trenger kanskje ikke å ha med de samtalene fra når vedkommende har vært dypt deprimert, full eller lignende, sier Waterhouse.

Han sier at balansegangen er avgjørende.

– Utvalget av data er veldig viktig. Ved å trekke selektiviteten for langt i den andre retningen, vil det å lage et disney-ideal av et menneske heller ikke være interessant i det hele tatt, mener Waterhouse.

Digital arv

For noen handler det ikke bare om å bearbeide tap, men om å forberede fremtiden. Det finnes i dag mennesker som aktivt forbereder seg på en digital ettertid. Ved å samle masse av digitale fotspor, så vel som stemmeopptak og annen personlig informasjon ønsker de å etterlate seg et datagrunnlag som kan brukes til å trene opp en griefbot, som en slags digital arv. Målet er å gi sine nærmeste muligheten til å høre stemmen deres, få råd, eller til og med føre samtaler, også etter at de er borte.

Et konkret eksempel på dette er danske Stephan Martinussen. Da han ble alvorlig kreftsyk og fikk dødsdommen, bestemte han og kona seg for å lage en digital klone av ham. Prosjektet ble dokumentert i TV 2 Danmarks dokumentarserie, og har siden premieren i august skapt stor debatt i hjemlandet.



Men den digitale ettertiden reiser også nye spørsmål: Hvem har rett til å bruke disse dataene etter at noen er død? Skal slektninger ha kontroll over en AI-utgave av en avdød? Og hva skjer når kommersielle aktører forvalter vår digitale arv?



– Et etisk minefelt

Det finnes ingen dokumenterte positive effekter av bruken av griefbots. Derimot er det sannsynlig at tukling med døden kan forstyrre naturlige sorgprosesser, mener etikere ved universitetet i Cambridge. De ønsker en lov om hva som er lov til å gjøre med avdøde mennesker, skriver The Guardian.

– Dette området innen kunstig intelligens er et etisk minefelt. Det er viktig å prioritere avdødes verdighet, og sørge for at dette ikke krenkes av økonomiske motiver som for eksempel digitale tjenester for etterlivet, sier sa dr. Katarzyna Nowaczyk-Basińska, en av studiens medforfattere til avisen.



Og det er liten tvil om at det er penger å hente. Flere teknologiselskaper håver inn milliarder gjennom å kapitalisere på sorg. Mange av tjenestene tilbys gjerne som betalte abonnementstjenester, hvor brukere må betale for å få tilgang til en mer realistisk kommunikasjon med sine avdøde. Ifølge The Business Research Company og Mordor Intelligence er markedet for digital arv og «digital immortality» anslått å vokse fra ca. 23–27 milliarder dollar i 2024/2025 til over 50–75 milliarder dollar innen 2030–2034.

Skeptikere advarer mot at denne typen teknologi utnytter mennesker i en ekstremt sårbar livssituasjon. Når tap og savn møter aggressive forretningsmodeller, blir skillet mellom trøst og utnyttelse uklart. Spørsmålet mange etikere stiller nå er derfor ikke bare hva teknologien kan gjøre – men hvem den egentlig tjener.

