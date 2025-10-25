Tax Justice Norge: – Vi opplever at myndighetene svikter
– Det bør være enkelt å finne ut hvem som eier hvilke firma og selskaper. Men sånn er det ikke i dag, sier Jonas Veland i Tax Justice Norge.
Jonas Veland er seniorrådgiver i Tax Justice Norge, som har laget en programvare som gjør det enklere å få innsyn i hvem som eier hvilke selskaper i Norge.
Tax Justice Norge (TJN) ble stiftet i 2010 som en uavhengig organisasjon, og er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice – en internasjonal skatterettferdsbevegelse.
Nå har de utviklet en programvare som skal gjøre det lettere å avsløre skjult eierskap.
– Hvem
som eier selskaper i Norge, er det merkelig nok ikke enkelt å finne ut, sier Jonas Veland i TJN.