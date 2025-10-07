– Tar ikke tøffe fødselsopplevelser på alvor

En fødsel innebærer store fysiske og følelsesmessige endringer på kort tid. Den sårbare fasen gjenspeiles ikke i norsk fødselsomsorg. Illustrasjonsfoto: Getty Images

– Psykiske helseproblemer er den vanligste komplikasjonen i forbindelse med graviditet og fødsel. Desto verre er det å se at Helsedirektoratet ikke har viet dette oppmerksomhet i en nasjonal fødselsundersøkelse om kvinners egne erfaringer, sier Lena Yri Engelsen i Landsforeningen 1001 dager.

Torsdag denne uken legger Helsedirektoratet fram det de selv omtaler som «den store fødselsundersøkelsen» - om hvordan kvinner i Norge opplever svangerskaps-, fødsels- og barseltilbudet her i landet. Til sammen 13.000 kvinner har svart.



Sist gang en tilsvarende undersøkelse ble publisert var i 2017, og før det i 2013.