Tamima Nibras Juhar begraves i Oslo 29. august
Begravelsen for Tamima Nibras Juhar som ble knivdrept søndag, finner sted fredag 29. august klokken 11.30 på Alfaset gravlund i Oslo.
Annonse
Familien opplyser at pressen er velkommen til å være til stede, men ber om at det skjer på respektfull avstand og uten å forstyrre de sørgende.
Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. 18-åringen er siktet for drap og terror, og har forklart i avhør at drapet var politisk motivert.
Når det gjelder søndagens varslede fakkeltog, understreker familien at dette arrangeres av Antirasistisk senter. Familien vil delta, men ber om at mediehenvendelser rettes til Elden Advokatfirma etter at begravelsen er gjennomført.