Tirsdag kveld dukket det opp et maleri av den drepte Tamima Nibras Juhar (34) på en husvegg på Kampen. Gatekunstneren Töddel sier det er til ære for henne. Javad Parsa / NTB

Familien opplyser at pressen er velkommen til å være til stede, men ber om at det skjer på respektfull avstand og uten å forstyrre de sørgende.

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. 18-åringen er siktet for drap og terror, og har forklart i avhør at drapet var politisk motivert.

Når det gjelder søndagens varslede fakkeltog, understreker familien at dette arrangeres av Antirasistisk senter. Familien vil delta, men ber om at mediehenvendelser rettes til Elden Advokatfirma etter at begravelsen er gjennomført.