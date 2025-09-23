Taler for de tause
Thorvald Steen fikk landets høyeste sivile orden. I talen løftet han fram de psykisk syke – en gruppe han mener mangler en stemme.
Forfatter Thorvald Steen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Bildet er tatt i forbindelse med hans 70-årsdag i fjor.
Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Navn i Nyhetene
Gratulerer! Hvordan
er det å motta en slik utmerkelse?
– Det
er jo den høyeste sivile ordenen man kan få, så jeg må være litt stolt av
det. Alt annet hadde vært ganske blasert og dumt.
Du har gitt
ut over 40 bøker og mottatt en rekke priser. Kan du huske hvordan du opplevde
det å utgi din aller første bok?