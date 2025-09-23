Taler for de tause

Forfatter Thorvald Steen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Bildet er tatt i forbindelse med hans 70-årsdag i fjor. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Gratulerer! Hvordan er det å motta en slik utmerkelse?

– Det er jo den høyeste sivile ordenen man kan få, så jeg må være litt stolt av det. Alt annet hadde vært ganske blasert og dumt.

Du har gitt ut over 40 bøker og mottatt en rekke priser. Kan du huske hvordan du opplevde det å utgi din aller første bok?