Syntes verden var urettferdig – så ble han inspirert av Clinton-rådgiver

Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg kjente at hjertet mitt var på venstresiden da jeg innså hvor urettferdig verden var. Jeg husker at jeg ikke kunne forstå hvordan man ikke hadde funnet en løsning på at mennesker sulter enda, samtidig som det produseres mer enn nok mat til alle mennesker. Rådgiver James Carville oppsummerte det bra da han skulle forklare hvordan daværende USA-president Bill Clinton vante valget: «It's the economy, stupid». Jeg skjønte at svarene ligger i politikken og måten vi organiserer samfunnet.

– Jeg meldte meg inn i Sosialistisk ungdom 2011. Først var jeg på et AUF-møte, men det føltes ikke helt rett. Da jeg kom til Sosialistisk ungdom, føltes det som å komme hjem.