Sykepleierforbundet og SV: – 57 varsler på få måneder er dramatisk

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at Arbeidstilsynet hittil i år har mottatt 57 varsler om kritikkverdige forhold ved norske sykehus. Varslene handler om alt fra uheldige belastninger og arbeidstidsordninger til bygningsmessige forhold.



– 57 varsler på få måneder er dramatisk. Dette er ikke enkelthendelser, men et systematisk signal om at arbeidsforholdene i sykehusene er uforsvarlige mange steder. Når ansatte varsler i dette omfanget, er det et tegn på at situasjonen har passert et kritisk nivå – både for pasienter og for ansatte!

Det sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Dagsavisen.