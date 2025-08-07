Sykepleierforbundet og SV: – 57 varsler på få måneder er dramatisk

Norsk Sykepleierforbund og SV reagerer kraftig på Arbeidstilsynets registrering av 57 varsler om norske sykehus på kort tid.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen mener situasjonen i norske sykehus har passert et kritisk nivå.

Tomm Pentz Pedersen
JOURNALIST
Publisert

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at Arbeidstilsynet hittil i år har mottatt 57 varsler om kritikkverdige forhold ved norske sykehus. Varslene handler om alt fra uheldige belastninger og arbeidstidsordninger til bygningsmessige forhold.

– 57 varsler på få måneder er dramatisk. Dette er ikke enkelthendelser, men et systematisk signal om at arbeidsforholdene i sykehusene er uforsvarlige mange steder. Når ansatte varsler i dette omfanget, er det et tegn på at situasjonen har passert et kritisk nivå – både for pasienter og for ansatte! 

Det sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Dagsavisen.

