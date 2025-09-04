Sykefraværstallene fra Nav og Statistisk sentralbyrå viser et fravær på 6,6 prosent andre kvartal i år, ned 0,1 prosentpoeng fra kvartalet før.

Det har vært en betydelig nedgang i fravær som skyldes psykiske symptomer og plager og slapphet/tretthet – diagnoser som de siste årene har hatt en kraftig vekst, går det fram av tallene.

Nav-sjefen: – Går riktig vei

Nedgangen gjaldt begge kjønn og alle aldersgrupper.

– Sykefraværet er fremdeles på et høyt nivå, men det ser ut til å gå riktig vei, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

– Vi ser blant annet en betydelig nedgang i sykefravær med psykiske lidelser, som ofte fører til langvarige fravær. Det er svært positivt, sier han.

Fravær falt mest for kvinner

Tallene viser dette:

Egenmeldinger går mest ned. Fraværet er redusert med 4,4 prosent.

Det legemeldte fraværet sank med 1,5 prosent.

Fravær falt mest for kvinner, men kvinner har fortsatt høyere fravær enn menn. Sykefravær var 4 prosent for menn, og 7,3 prosent for kvinner.

Legemeldt fravær gikk ned i alle kategorier unntatt svangerskapssykdommer.

Den største nedgangen gjaldt uspesifiserte psykiske lidelser. Også muskel- og skjelettlidelser hadde betydelig nedgang.

Tror effekter etter pandemien er på retur

– Etter tre kvartaler med nedgang i det legemeldte sykefraværet, er det nå grunn til å tro at økningen vi så under og etter pandemien omsider etterfølges av en nedgang i sykefraværet, sier Holte.

Uspesifiserte psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er store diagnosegrupper som har stor betydning for sykefraværet, påpeker han.

– Disse diagnosegruppene hvor vi nå ser en nedgang, fører ofte til langvarig fravær, som igjen øker risikoen for å falle helt ut av arbeidslivet. Det er derfor svært positivt med en nedgang i sykefraværet, sier Holte.