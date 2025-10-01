Syke oljepionerer: Fikk kriteriene for kompensasjonsordningen
Etter flere år med venting, fikk endelig alvorlig syke oljepionerer vite kriteriene på kompensasjonsordningen, da de møtte statsråd Kjersti Stenseng (Ap) onsdag.
Foto: Helge Hansen/NTB
Innenriks
Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng samlet onsdag oljepionerenes
fagorganisasjoner til et avsluttende møte om kompensasjonsordningen for
kjemikalieskadde oljepionerer.
På møtet fikk de vite rammene, altså søknadskriteriene. Selve størrelsen på ordningen, hvor mange G (grunnbeløp er i dag på 124.028 kroner), kommer i statsbudsjettet som blir lagt frem i midten av oktober.
Til sammenligning fikk Nordsjødykkerne 65 G.