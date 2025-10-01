I et møte med statsråd Kjersti Stenseng, fikk skadde og syke oljepionerer endelig vite rammene for utbetaling av kompensasjon. Foto: Helge Hansen/NTB

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng samlet onsdag oljepionerenes fagorganisasjoner til et avsluttende møte om kompensasjonsordningen for kjemikalieskadde oljepionerer.

På møtet fikk de vite rammene, altså søknadskriteriene. Selve størrelsen på ordningen, hvor mange G (grunnbeløp er i dag på 124.028 kroner), kommer i statsbudsjettet som blir lagt frem i midten av oktober.

Til sammenligning fikk Nordsjødykkerne 65 G.