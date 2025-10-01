Syke oljepionerer: Fikk kriteriene for kompensasjonsordningen

Etter flere år med venting, fikk endelig alvorlig syke oljepionerer vite kriteriene på kompensasjonsordningen, da de møtte statsråd Kjersti Stenseng (Ap) onsdag. 

I et møte med statsråd Kjersti Stenseng, fikk skadde og syke oljepionerer endelig vite rammene for utbetaling av kompensasjon.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert
Lesetid: 2 min

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng samlet onsdag oljepionerenes fagorganisasjoner til et avsluttende møte om kompensasjonsordningen for kjemikalieskadde oljepionerer. 

På møtet fikk de vite rammene, altså søknadskriteriene. Selve størrelsen på ordningen, hvor mange G (grunnbeløp er i dag  på 124.028 kroner), kommer i statsbudsjettet som blir lagt frem i midten av oktober. 

Til sammenligning fikk Nordsjødykkerne 65 G.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter kompensasjonsordning kjersti stenseng innenriks oljepionerer statsbudsjett tom vestreng oljepionerkommisjonen
Powered by Labrador CMS