FOTO: Svenske marinen / Handout / NTB

Ubåten gikk tirsdag inn i Østersjøen via Store Bælt og følges av svenske fartøy og kampfly, skriver det svenske forsvaret i en pressemelding onsdag.

– Dette er rutinevirksomhet som skjer i nært samarbeid med våre allierte. Forsvaret har god situasjonsforståelse av vårt nærområde, heter det i meldingen.

Det svenske forsvaret møtte ubåten allerede i Kattegat.

Måtte eskorteres gjennom Nordsjøen

Det svenske forsvaret sier det er snakk om en dieselelektrisk ubåt av «kilo-klasse». Ifølge SVT er det snakk om samme ubåt som Natos generalsekretær Mark Rutte harselerte med tidligere i uken.

Ubåten Novorossijsk måtte eskorteres gjennom Nordsjøen i helgen etter at den fikk problemer med en drivstofflekkasje.

– Hvilken endring fra Tom Clancys roman fra 1984 «Jakten på Rød Oktober». I dag ser det mer ut til å være jakten på den nærmeste reparatøren, sa Rutte i en tale i Slovenia mandag.

Her sa han også at ubåten var «ødelagt», noe Russland avviste. Ifølge Russlands svartehavsflåte måtte ubåten opp til overflaten utenfor Frankrike for å kunne følge navigasjonsreglene i Den engelske kanal. Meldingen om at den hadde alvorlige tekniske problemer, blir avvist.

Eskortert av flere

Selv om russiske ubåter har lov til å passere internasjonalt farvann i nederlandsk økonomisk sone, så blir alle russiske marinefartøy i området eskortert av nederlandske skip. Grunnen er at man vil hindre eventuell sabotasje av undersjøisk infrastruktur, ifølge en talsmann for forsvarsdepartementet.

Ubåten skal være på vei fra Middelhavet til en av den russiske marinens baser ved Østersjøen.

– I dette tilfellet har den blitt fulgt av allierte i form av franske, britiske, nederlandske og belgiske styrker på veien, og nå er de inne i Østersjøen, sier Jimmie Adamsson, pressekontakt i den svenske marinen, ifølge SVT.