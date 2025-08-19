SVs Petter Eide ber velgerne stemme MDG

Petter Eide (SV) mener det er avgjørende for klima og miljø å hindre en Sylvi Listhaug-ledet regjering. Vidar Ruud / NTB

– Nå står ting virkelig på spill: Vi kan få en Sylvi Listhaug-ledet regjering, og det er så viktig å hindre – fordi jeg mener det vil være katastrofalt, spesielt med hensyn til klima og miljø, sier Eide til VG.

Eide satt på Stortinget for SV fra 2017 til 2021 og har en lang historie i partiet, helt tilbake til 1986–1991, da han var politisk sekretær i SV. Han sier at han normalt ville stemt på sitt eget parti også i år, men at han har gjort noen beregninger:

– Å sikre at MDG kommer over sperregrensen på 4 prosent vil utløse fem til sju mandater. Men hvis en velger fra Ap, SV eller Rødt vil stemme på sitt parti, så vil det bare kunne gi ett mandat per parti.

Det kan være vippepunktet som sikrer fortsatt rødgrønn regjering.

– Det står så mye på spill at velgere på rødgrønn side må bite litt i det sure eplet og velge å gjøre det som er mest taktisk riktig, påpeker Eide.

SV-partisekretær Audun Herning advarer på sin side mot å følge Eides råd:

– Stemmer rødgrønne velgere på MDG og de ikke kommer over sperregrensen, er det stemmer som kunne bidratt til å sikre et rødgrønt flertall, hvis de hadde stemte på det rødgrønne partiet de egentlig ville stemme på, sier han.