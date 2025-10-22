Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og Sveriges statsminister Ulf Kristersson inngikk en intensjonsavtale om salg av mellom 100 og 150 Jas Gripen-fly onsdag. Fredrik Sandberg / TT via AP / NTB

Det dreier seg om mellom 100 og 150 fly av typen Jas Gripen E. Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj undertegnet en intensjonsavtale under sitt møte onsdag.

Kristersson sier avtalen er «begynnelsen på en lang reise» med samarbeid.

– Dette innebærer store muligheter for Ukrainas framtidige luftvåpen og for svensk forsvarsindustri, sier han.

Flyet er utviklet av Saab, som steg drøyt 4 prosent på børsen i Stockholm kort tid etter kunngjøringen.

Langsiktig avtale

Zelenskyj omtaler avtalen som «starten på en ny æra». Han håper Ukraina kan ta i bruk de første flyene neste år.

Det vil imidlertid ta mer tid før de første flyene ankommer Ukraina, ifølge Kristersson.

– Dette er en langsiktig leveranse, understreker han.

– Med produksjonskapasiteten som finnes nå, og som skal kunne utvikles, så snakker vi om innen tre år til første leveranse, gitt alle andre om og men, sier Kristersson videre.

Jas 39 Gripen E er den nyeste versjonen av det svenske kampflyet. Modellen har en kraftigere motor, lengre rekkevidde og mer avansert radar og elektronikk enn tidligere utgaver.

Den vil «bygge opp et nytt, sterkt ukrainsk luftvåpen» og slik gjøre hele Europa sikrere, ifølge Kristersson.

– Det er fantastiske fly som kan beskytte oss mot ulike trusler, sier Zelenskyj.

Ukraina har lenge ønsket seg å kjøpe Jas Gripen-fly fra Sverige, skriver SVT. Ukrainske piloter har vært i Sverige for å teste flyene for å gjøre det enklere å ta dem i bruk på sikt, ifølge Reuters. Zelenskyj sier det er en prioritert sak for militæret å få tatt dem i bruk.

Kan betales med russiske penger

Han antyder at fryste russiske midler kan brukes til å betale for flyene.

– Et viktig steg i dette kan komme til å bli tatt allerede i morgen, når spørsmålet om fryste russiske verdier skal tas opp i Det europeiske råd, sier Kristersson.

– Den frie verden må nå øke det politiske, økonomiske og militære trykket på president Putin for å gjøre slutt på krigen, sier Kristersson.

Zelenskyj sier EU er nødt til å ta i bruk de fryste midlene, men han erkjenner at det er en vanskelig avgjørelse.

– Vi trenger beslutningen om de fryste midlene, sier Zelenskyj.

– Jeg håper at vi har en sjanse i morgen, men vi forstår at det ikke er enkel beslutning, sier han videre.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa tidligere i uka at det er bred støtte i EU om å ta i bruk midlene. Tidligere har Belgia uttrykt bekymring for konsekvenser av løsningen, fordi pengene håndteres av den Brussel-baserte finansinstitusjonen Euroclear.