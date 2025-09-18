Sverige og Finland roper varsku om EUs skogregler: – Vil innebære dyptrekkende konsekvenser

Finlands statsminister Petteri Orpo og Sveriges statsminister Ulf Kristersson mener klimaendringene og krigen i Ukraina rammer deres evne til å øke karbonopptak fra skog uforholdsmessig hardt. Foto: Ninni Andersson/Sveriges regjering

Saken oppsummert Sverige og Finland varsler at de ikke vil klare å oppfylle EUs krav til karbonopptak i skog.

Dette kan kan få store økonomiske konsekvenser.

De nordiske landene ber om mer fleksibilitet fra EU, da skogbruket er viktig for sysselsetting og eksport, samtidig som klimaendringer og krigen i Ukraina skaper utfordringer. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

To av EUs største skogland, Sverige og Finland, advarer om at de ikke vil klare å oppfylle sine forpliktelser for karbonopptak i skog.

– Ettersom våre respektive land har blitt tildelt betydelige krav under retningslinjene og analysene som foreligger, så ligger både Finland og Sverige an til å mislykkes i å nå målene våre, advarer Sveriges statsminister Ulf Kristersson og hans finske motpart Petteri Orpo i brevet.

Må hogge mindre

Forpliktelsene Orpo og Kristersson nå varsler at de kommer til å bryte, følger av EUs regler for karbonopptak knyttet til skog og arealbruk. Dette regelverket er også omstridt i Norge, og har det klingende navnet LULUCF.

Bakgrunnen for brevet er at Kommisjonen nå har begynt dialog med medlemslandene for å sikre seg at de etterlever kravene i regelverkets første periode mellom 2021 og 2025. Sverige og Finland ligger ikke an til å nå målene, noe som kan utløse drastiske krav om handling.

Skal finnene og svenskene kunne nå målet for opptak, må de kort og godt hogge mindre tømmer.

Samtidig ble en stor offentlig utredning om svensk skogspolitikk nylig lagt frem. Den advarer mot en forverring av kvaliteten på ung skog, manglende vern av natur, kortsiktighet i oppnåelsen av klimamål og vage miljømål for skogbruket.

Skog utgjorde 66 prosent av Finlands areal og 63 prosent av Sveriges areal i 2022, ifølge Eurostat. Grafikk: Det europeiske miljøbyrået EEA

Orpo og Kristersson mener at EUs mål om opptak fra skog må ta hensyn til at skogbruk sysselsetter mer enn 200.000 svensker og finner. Sektoren står for ti prosent av all eksport fra Sverige, mens den utgjør 20 prosent av finsk eksport.

– En kraftig redusert felling vil innebære dyptrekkende konsekvenser for våre økonomier, skriver statsministrene.

Peker på klimaendringer og krigen i Ukraina

Skogbruket er også truet av klimaendringene, som rammer nordlige skoger hardere. Tørke, skogbrann og skadedyr rammer oftere, og skogen vokser langsommere, advarer de.

De viser videre til at krigen i Ukraina har skapt større etterspørsel for trevarer. Orpo og Kristersson mener det er uaktuelt å pålegge skogbruket å felle mindre og dermed redusere sin aktivitet, ettersom dette vil føre til ledighet og økonomiske konsekvenser.

I tillegg peker de på at trevarer er nødvendige for å nå klimamål i bygg- og energisektoren. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi og avfallsdirektivet er bygningsenergidirektivet er noen av lovene som anerkjenner dette.

Skog og arealbruksregelverket LULUCF LULUCF står for Land Use, Land-Use Change and Forestry, altså arealbruk, endringer i arealbruk og skog. Regelverket er del av EUs klimapolitikk og skal sikre at sektoren samlet sett binder mer karbon enn den slipper ut. Skog, myr og jordbruksarealer spiller dermed en nøkkelrolle i å nå klimamålene.

Norge har gjennom klimaavtalen med EU tatt på seg det som I utgangspunktet var de samme forpliktelsene som medlemslandene: I perioden 2021–2030 skal LULUCF-sektoren gå i null eller netto opptak. Skogopptaket i Norge tilsvarer rundt halvparten av utslippene fra andre sektorer. Rapportering skjer årlig gjennom Miljødirektoratet og inn i EUs system, inkludert justeringer for hogstnivå, skogstruktur, naturlige forstyrrelser og myrrestaurering.

Tiltak som vurderes i Norge inkluderer aktiv skogforvaltning, som for eksempel gjødsling, tettere planting, restaurering av myr og vern. Samtidig må hensyn til biologisk mangfold og økonomi balanseres. LULUCF er avgjørende for å nå klimamålene, men også krevende på grunn av naturlig variasjon og usikkerhet.

Sammenfaller med norske innvendinger

Norge er også et stort skogland, og 44 prosent av landets areal er skog.

Norge sluttet seg til EUs regelverk gjennom en egen klimaavtale i 2019, ettersom skogbruk og arealpolitikk faller utenfor EØS sitt virkeområde. Da lå det et annet tallgrunnlag til grunn, og målet var at netto opptak av CO 2 fra de berørte sektorene skulle være likt sammenliknet med referanseperioden.

Reglene handler nå i motsetning til mye av klimalovgivingen i EU ikke om å kutte utslipp, men om å øke opptak av karbon. Under EUs “Klar for 55”-pakke ble målet at opptak gjennom LULUCF skulle utgjøre 310 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Dette setter store krav til skogland som Sverige, Finland og Norge.

I sitt innspill til Kommisjonen fra juli i fjor, ber Klima- og miljødepartementet også om endringer som tar hensyn til norske forhold. I brevet signert avdelingsdirektør Are Lindegaard, advares det om at valget av referanseperiode fører til en forskjell på 40 milloner tonn opptak.

– Dette kan sette hele klimalovverkets legitimitet i fare, skriver Lindegaard.

Ber om flere kvoter, mindre

variasjon i referanseverdier

Tilpasningene Norge ber om er i stor grad liktlydende med det Sverige og Finland ber om: mer bruk av kvoter, samt at referansenivåene bedre reflekterer naturlige svinging I skogens opptak, og at klimagevinsten ved bruk av trevarer anerkjennes i større grad.

Senterpartiet er så langt det eneste partiet som mener at Norge skal tre ut av LULUCF-regelverket som konsekvens. Samtidig ønsker de, sammen med Fremskrittspartiet, at karbonopptak fra skog skal regnes med i Norges klimamål. Det ville gitt rom til en kraftig nedtrapping i klimatiltak på andre felter, samlet sett en kraftig nedjustering av den reelle utslippsreduksjonen.

Arbeiderparti-regjeringen har varslet at de ønsker å slutte seg til det oppdaterte regelverket, avhengig av at det kommer tilpasninger. Ifølge klima- og miljøminister Andreas Bjelland-Eriksen foreligger det et utkast til EØS-komitébeslutninger i saken.

Saken ligger ikke på sakslisten for møtet i EØS-komitéen fredag 19. september.

Philippe Bédos Ulvin i Brussel er korrespondent for Energi og Klima, Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.