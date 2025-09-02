Sverige halverer matmomsen: – Vil påvirke norsk grensehandel

– Vi kommer til å kunne måle effekten i mange millioner kroner, tror Virke-topp.

Nordmenn valfarter til Sverige for billig alkohol, tobakk og matvarer. Når Sverige nå halverer momsen på dagligvarer, tror mange at grensehandelen vil fortsette å øke.

Innenriks

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I går kom nyheten om at Sverige vil halvere sin matmoms fra 12 til 6 prosent fram mot 2028, og at endringen vil tre i kraft 1. april 2026. 

– Dette vil påvirke grensehandelen, helt klart. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

dagligvarebransje innenriks nyheter stortingsvalget 2025 grensehandel
Powered by Labrador CMS