Nordmenn valfarter til Sverige for billig alkohol, tobakk og matvarer. Når Sverige nå halverer momsen på dagligvarer, tror mange at grensehandelen vil fortsette å øke. Foto: NTB

I går kom nyheten om at Sverige vil halvere sin matmoms fra 12 til 6 prosent fram mot 2028, og at endringen vil tre i kraft 1. april 2026.

– Dette vil påvirke grensehandelen, helt klart.