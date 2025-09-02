Sverige halverer matmomsen: – Vil påvirke norsk grensehandel
– Vi kommer til å kunne måle effekten i mange millioner kroner, tror Virke-topp.
Nordmenn valfarter til Sverige for billig alkohol, tobakk og matvarer. Når Sverige nå halverer momsen på dagligvarer, tror mange at grensehandelen vil fortsette å øke.
I går kom nyheten om at Sverige vil halvere sin matmoms fra 12 til 6 prosent fram mot 2028, og at endringen vil tre i kraft 1. april 2026.
– Dette vil påvirke grensehandelen, helt klart.