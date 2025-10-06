Sverige byttet bistand mot deportasjoner

Den hemmelige avtalen ble inngått i desember 2023, og pengene som ble omdirigert fra bistandsbudsjettet, skulle gå til et fond med forbindelse til Somalias statsminister, skriver Panorama Nyheter

Som motytelse skulle Somalia ta tilbake somaliske statsborgere som Sverige ønsket å deportere, inkludert somaliere dømt for kriminalitet. Avtalen skulle holdes hemmelig, til tross for at Sveriges regjering i samme periode vektla åpenhet i sin bistandsreform.

– Dette rimer overhodet ikke med alt pratet om at ting skal være åpent og sporbart, sier Göran Sundström, professor i statsvitenskap ved universitetet i Stockholm, til Sveriges Radio , som hadde saken først.

Avtalen førte til konflikt mellom de to landene. Da Sverige avviste somalisk kontroll over midlene, stoppet deportasjonene, og i mai utviste Somalia Sveriges bistandsråd Anna Saleem Högberg.

Sveriges utviklingsminister Benjamin Dousa sier at han mener det er rimelig å bruke bistand som et insentiv for at land skal ta tilbake statsborgere, men kritikere mener derimot at både målet med pengene, og kontrollen med hva som skjer med dem, er høyst uklar.

Somalia er verdens nest mest korrupte land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ifølge Panorama Nyheter.