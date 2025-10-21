Kristiania hadde status som svenskenes Reserve-Amerika. Passtvangen ble fjernet i 1860. Siden 1865 nådde jernbanen fra Kristiania via Kongsvinger over svenskegrensa til Charlottenberg, og fire år senere ble Kristiania og Stockholm forbundet med tog. Samtidig opplevde den svenske landsbygda hungersnød. Industrien og etterspørsel etter arbeidskraft i den norske hovedstaden ga muligheter for et nytt liv. I folketellinga fra 1865 var bare 45 prosent født i den raskt voksende storbyen Kristiania. Ti år etter hadde bydeler som Sagene så mye som 16 prosent svenske innbyggere. De fleste fra Värmland. Til sammenlikning var bare en prosent i bydelen fra andre land.

Bygginga av Margaretakyrkan på Hammersborg torg 8 i 1923-1924. 70 mennesker ble tvunget til å flytte for å gi plass til kirka. Olaf Martin Peder Væring, Oslo Museum

Unionsoppløsningen ble vedtatt av Stortinget 7. juni 1905, og markerte slutten på personalunionen med Sverige. 12. desember dette året møttes svensker i Kristiania på Grand Hotel hvor de grunnla Svenska Sällskapet. Målet var «sällskapliga sammankomster, att fira och högtidlighålla svenska högtids- och minnesdager och att så långt som sällskapets medel tillåta hjälpa behövande landsmän». Ønsket om et svensk forsamlingslokale meldte seg raskt, og særlig ble drømmen om en egen kirke viktig.

Da Svenska Sällskapet sammen med Svenska Hjälpföreningen avholdt julefest i 1910, skrev de et brev til svenskekongen om å få etablert en svensk menighet:

«Omkring 4000 svenskar i Kristiania, samlade til Svenska Hjälpföreningen julhögtid, vilja härmed betyga sin livliga anslutning till den framställning, som gjorts av Svenska Kyrkans Missionsstyrelse om upprättande av svensk församling og anställande av präst härstädes, og tillåta vi oss inför Eders Kungliga Majestät frambära vår förhoppning att denna, för den till ett tiotusental landsmän uppgående svenska kolonien i Kristiania mycket betydelsesfulla fråga snarast möjligt måtta vinna sin lösning».

Den svenske presten Oscar Krook ble sendt til den norske hovedstaden som sjelesørger i 1911. Gudstjenester ble holdt i lånte lokaler, slik som Misjonshuset i Akersgata 72. Særlig var svenske sjømenn en viktig målgruppe. I april 1913 ble Svenska kyrkoföreningen grunnlagt i lokalene til Håndverks- og Industriforeningen i Rosenkrantzgata 7. Med pastor Krook i spissen samlet de inn penger til en kirke, og det første bidraget på to kroner ble gitt av Sofia Johansson, «en fattig vaskekone på Langbakken 3».

Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Margaretakyrkan. Nasjonalbiblioteket

Den svenske erkebiskopen, Nathan Söderblom, var på visitas i Kristiania i mai 1916 for å se på kirketomter. Valget falt på Hammersborg torg 8 som skulle rives i forbindelse med sanering av bydelen, og som Kristiania kommune stilte til disposisjon. Sveriges riksdag bevilget 125.000 kroner til bygginga, resten ble samlet inn fra frivillige. Blant annet opprettet grosserer Jonas Pettersson et fond for «Nytta och nöje», og festen da Svenska Skeppsgossekåren var på besøk i byen i 1919 samlet inn 2000 kroner. Kollekten fra den svenske koloniens gudstjester gikk til «kyrkosaken i Kristiania».

Grunnsteinsnedleggelsen for den svenske kirken på Hammersborg torg 8 28. mai 1922. Narve Skarpmoen, Nasjonalbiblioteket

Da 70 mennesker ble tvunget ut av sine hjem her for å gi plass til det nye kirkeprosjektet på Hammersborg, bidro den svenske kirkeforeningen med så mye som 10.000 kroner i flyttehjelp.

Den svenske erkebiskopen, Nathan Söderblom, taler på grunnsteinsnedleggelsen for den svenske kirka på Hammersborg torg 8, 28. mai 1922. Kirka sto ferdig i 1925. Narve Skarpmoen, Nasjonalbiblioteket

28. mai 1922 var over tusen personer til stede da grunnsteinen ble lagt ned på Hammersborg. Erkebiskop Nathan Söderblom ledet først en gudstjeneste i misjonshuset i Akersgata 27 før forsamlingen gikk i opptog til den kommende byggeplassen. Den svenske kronprinsen Gustav Adolf hadde nylig mistet sin kone, kronprinsesse Margareta, som bare ble 38 år. Nå ga han tillatelse til å kalle opp kirka til hennes minne.

Klokkene ringer i den svenske kirka i 1929. Henriksen & Steen

Fjerde søndag i advent i 1925 åpnet Margaretakyrkan med en høytidelig seremoni. Arkitekt Lars Israel Wahlman hadde hentet inspirasjonen til den nyklassisistiske kirka fra havnebyen Kristianias siluetter. Spiret var derfor høyt og smalt for å etterlikne skipsmastene.

