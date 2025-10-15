52 år gamle Hatt tiltrådte som partileder i mai i år, men varslet onsdag på en pressekonferanse at hun trekker seg.

Hat og trusler ligger bak beslutningen, fortalte hun.

– Man føler hele tiden at man må kikke seg over skulderen og kjenner seg ikke helt trygg, ikke engang hjemme, sa hun.

– Dette påvirker meg mye dypere enn det jeg trodde at det skulle gjøre, sa Hatt.

– En mørk dag

– Dette er en mørk dag for Sverige, for svensk politikk og for det åpne samfunnet vårt, skriver Kristdemokraternas partileder Ebba Busch på X.

Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson er også bekymret over utviklingen.

– Ingen i Sverige skal måtte forlate oppdraget sitt som følge av hat og trusler. Da har vi mislyktes i samfunnet vårt, sier hun.

– Må aldri tolereres

Statsminister og leder for Moderaterna Ulf Kristersson takker Hatt for innsatsen i svensk politikk.

– Det uforsonlige og splittende klimaet med hat og trusler som stadig oftere råder i politikken, må aldri tolereres, skriver han på X.

– Vi må kunne føre en voksen samtale også om vanskelige og følsomme spørsmål, legger han til.

Centerns tidligere leder Muharrem Demirok sier at han er sjokkert.

– Jeg kjenner meg godt igjen i det hun forteller, sier han til Dagens ETC.