Svensk justisminister ber Norge lære av deres feil
Når det er skytinger og eksplosjoner i Norge som kobles til unge tenåringer, må vi unngå Sveriges feil, sier sistnevntes justisminister Gunnar Strömmer.
Innenriks
– Sveriges store feil var at vi tok tak i problemene altfor sent, sier Gunnar Strömmer til TV 2.
Han peker på at antall drap med skytevåpen har nesten blitt halvert i Sverige siden 2022. Samtidig er det innført en rekke tiltak hos politi og sosialtjeneste for å bekjempe organisert kriminalitet.
Men Strömmer mener man kunne unngått mye.
– Kommer man for sent i gang, blir kostnaden langt høyere – både for samfunnet og for barna som blir dratt inn i dette. Det er det Sverige har erfart, sier han tydelig.
– Erfaringen vår viser at det nytter å ta grep selv om man er sent ute. Man kan bekjempe volden hvis man handler i tide, legger justisministeren til.
(©NTB)