Svensk justisminister ber Norge lære av deres feil

– Sveriges store feil var at vi tok tak i problemene altfor sent, sier Gunnar Strömmer til TV 2.

Han peker på at antall drap med skytevåpen har nesten blitt halvert i Sverige siden 2022. Samtidig er det innført en rekke tiltak hos politi og sosialtjeneste for å bekjempe organisert kriminalitet.

Men Strömmer mener man kunne unngått mye.

– Kommer man for sent i gang, blir kostnaden langt høyere – både for samfunnet og for barna som blir dratt inn i dette. Det er det Sverige har erfart, sier han tydelig.

– Erfaringen vår viser at det nytter å ta grep selv om man er sent ute. Man kan bekjempe volden hvis man handler i tide, legger justisministeren til.

