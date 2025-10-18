Svensk eksstatsminister mener Norge kan erstatte tapt Ukraina-støtte fra USA

Carl Bildt var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994 og landets utenriksminister fra 2006 til 2014. Foto Henrik Montgomery / TT / NTB

Den tidligere svenske statsministeren skriver i et essay i Project Syndicate at Norge kan erstatte mye av den støtten fra USA til Ukraina som ble kuttet etter at Donald Trump ble president igjen.

Bildt skriver at på grunn av at andre europeiske land som Frankrike, Spania og Italia er mer økonomisk presset, er det lite trolig at disse landene kan erstatte USAs støtte.

– Norge, som har tjent svært godt på den krigsdrevne økningen i energipriser, kan kompensere for mye av den bortfalte amerikanske finansieringen, skriver han.

I fjor opplyste Finansdepartementet at Norge tjente 1270 milliarder kroner ekstra på gass i 2022 og 2023.

En fersk rapport fra Kiel Institute viser et kraftig fall på hele 43 prosent i den militære støtten til Ukraina i juli og august. Ikke bare har den amerikanske støtten bortfalt helt, også Europa har kuttet støtten.