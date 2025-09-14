Svein Stang fra serien «Petter uteligger» er død

Petter Nyquist er i sorg etter at kameraten Svein Stang (t.v.) fra serien «Petter uteligger» døde. Her er de avbildet sammen i 2016. Cornelius Poppe / NTB

Han bekrefter i en melding på Facebook søndag kveld at Svein Stang har gått bort.

– Akkurat nå er jeg fylt av et vanvittig tomrom og det føles som en del av meg er borte. Det er ufattelig trist at en av mine beste venner har gått bort og det vil ta tid å la det synke inn, skriver Petter Nyquist.

Se og Hør omtalte dødsfallet først.

Petter og Svein ble gode venner gjennom TV-serien fra 2015. De lagde senere programmet «Petter og Svein stikker» sammen.

Annonse

– For noen vennskap er mer overraskende og tilfeldige enn andre, sånn som vennskapet mellom Svein og meg. For det var jo tilfeldighetene som førte oss sammen – ettersom vi levde to vidt forskjellige liv. Så da var kanskje ikke oddsene for å bli bestevenner helt på vår side? Men som Svein har lært meg, så handler det om å lete etter fellesnevnere framfor ulikheter. Og desto mer tid vi tilbrakte sammen, jo enklere var det å se at vi hadde mye mer til felles enn man først trodde, skriver Petter Nyquist.

Han avslutter med en varm hilsen til kameraten, og legger til at Sveins familie står i en stor sorg og at de ber om privatliv og ro.

(©NTB)