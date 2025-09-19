Danby Choi er stadig på farten, faktisk så mye at han må regne med å få bøter når han slenger fra seg bilen her og der fordi han er «en kaffe latte forsinket.»

Portrett

Svart belte i ytring

Danby Choi er på mange måter en motsetningenes mann, og det plager han fint lite.

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
– Det er helt ærlig litt deilig å ikke få så mye øyekontakt.

Danby Choi er åpent homofil, men blir kalt transfob og mener det kun finnes to kjønn. Han kjemper for ytringsfriheten, men blir samtidig beskyldt for å være en trussel mot det frie ord. 

Han er elsket og hatet, og omtales som kontroversiell. En mann med Danby Chois bakgrunn og legning, skulle man tro at venstresiden ville ønske velkommen med åpne armer. Men så taler han dem midt imot. Når man blir avvist, blir man ofte forbanna.

danby choi ytringsfrihet nyheter portrett
