SV: Vil tvinge frem bygging av studentboliger

SV og Rødt vil ha fortgang i byggingen av nye studentboliger. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Både en parkeringsplass på Blindern, og en tom høyblokk på Økern mener Rødt og SV kan gjøres om til studentboliger, for å løse noe av boligkrisen for studenter i Oslo.

For selv om det nå skal bli lettere å regulere til studentboliger, er mangelen stor, og det bygges for lite.

I januar i år ble studentboliger et eget arealformål i kart- og planforskrift. Endringen trådte i kraft 1. juli.