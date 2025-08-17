SV: Vil tvinge frem bygging av studentboliger
I storbyer over hele Norge står flere tusen studenter uten et sted å bo ved studiestart. Nå vil SV og Rødt ha fortgang i byggingen av studentboliger.
SV og Rødt vil ha fortgang i byggingen av nye studentboliger.
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Innenriks
Både en parkeringsplass på Blindern, og en tom høyblokk på Økern mener Rødt og SV kan gjøres om til studentboliger, for å løse noe av boligkrisen for studenter i Oslo.
For selv om det nå skal bli lettere å regulere til studentboliger, er mangelen stor, og det bygges for lite.
I januar i år ble studentboliger
et eget arealformål i kart- og planforskrift. Endringen trådte i kraft 1.
juli.