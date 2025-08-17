SV: Vil tvinge frem bygging av studentboliger

I  storbyer over hele Norge står flere tusen studenter uten et sted å bo ved studiestart. Nå vil SV og Rødt ha fortgang i byggingen av studentboliger. 

SV og Rødt vil ha fortgang i byggingen av nye studentboliger.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert

Både en parkeringsplass på Blindern, og en tom høyblokk på Økern mener Rødt og SV kan gjøres om til studentboliger, for å løse noe av boligkrisen for studenter i Oslo.

For selv om det nå skal bli lettere å regulere til studentboliger, er mangelen stor, og det bygges for lite. 

I januar i år ble studentboliger et eget arealformål i kart- og planforskrift. Endringen trådte i kraft 1. juli. 

