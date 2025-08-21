SV vil tette skattehull for superrike aksjeeiere

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) mener det meningsløst at skjermingsreglene for aksjeeiere åpner for at de spesielt rike skattefritt kan ta ut store summer i utbytte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det som har preget denne valgkampen, er jo at landets aller rikeste klager over skatteregningen uten at de sier et ord om alle de gunstige skatteordningene de har allerede i dag, sier SVs finanspolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, til NTB.

Han snakker om det lite omtalte skjermingsfradraget for aksjeutbytte som i fjor var rekordhøyt på hele 3,9 prosent.

Ved at man slipper å betale skatt på deler av utbyttet fra aksjer man eier, kan mange av de aller rikeste aksjeeierne i Norge innkassere en pen, skattefri inntekt, helt lovlig. Det kan i sin tur gjøre det unødvendig å ta ut annen lønn som ellers ville blitt beskattet som personinntekt.

– Hull i hodet

SV har fått Finansdepartementet til å beregne at de om lag 3400 menneskene i Norge med en formue på 100 millioner kroner eller mer kan motta minst 4 millioner i skattefritt utbytte for 2024.

– Det er jo helt hull i hodet at aksjonærer med 100 millioner i formue kan ta ut 4 millioner kroner uten å betale utbytteskatt – mens vanlige arbeidsfolk må betale for hver eneste krone, sier Unneland.

For de superrike med over 1 milliard kroner i formue åpnes muligheten for å motta over 40 millioner skattefritt når skjermingsrenten ligger så høyt som den gjør nå. Ifølge Kapitals liste over rike i Norge er det over 400 personer i Norge som har en formue på over 1 milliard kroner.

Tette hull

Finansdepartementet anslår at de minst kan få inn 340 millioner mer i skatt dersom de bare kutter det ekstra skjønnsmessige påslaget på 0,5 prosent som er beregnet. Dersom alt utbytte skulle blitt skattepliktig fra første krone, ville staten kunne få inn om lag 3 milliarder kroner i 2025.

I første omgang vil SV fjerne påslaget på 0,5 prosent. Dette er også i tråd med Skatteutvalgets forslag fra 2022.

– Vi foreslår å tette dette skattehullet og forventer at Arbeiderpartiet er enig i det. Vi kan ikke ha det sånn i Norge at noen av samfunnets aller rikeste i praksis betaler mindre skatt enn vanlige folk, sier Unneland.

Ap viser til skattekommisjon

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag vil ikke si om partiet vil ta opp utfordringen fra SV.

– Vi har invitert alle partiene til en skattekommisjon for å se skattesystemet under ett, inkludert kapitalbeskatningen, for å gi folk og næringsliv forutsigbarhet fremover. Invitasjonen står ved lag, skriver Moflag i en kommentar til NTB.

Tirsdag leverte Unneland et spørsmål til finansminister Jens Stoltenberg (Ap) der han også ber om en redegjørelse for den skattemessige konsekvensen av å fjerne formuesskatten på aksjer og å fjerne tidsbegrensningen på utflyttingsskatten. SV vil ha anslag for formuer over 100 millioner, 500 millioner og 1 milliard.






