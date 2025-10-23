SV vil ha milliardkutt reversert før budsjettforhandlingene

Kjersti Bergstø forventer at Ap rydder opp etter at SV-seire ble kuttet i forslag til statsbudsjett – selv om Ap-topper snakket om sakene i valgkampen. Foto: Javad Parsa / NTB

I kjølvannet av budsjettbråket som oppsto mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har SV to kutt som de mener må ryddes av veien:

* Forslag om at sosialstønad kan reduseres når man mottar barnetrygd.

* Øremerkede midler til punktutlippsprogram som ikke videreføres.

I forslaget til statsbudsjett foreslo regjeringen en endring i virkemidlene i klimapolitikken. Overføringene til Klima- og energifondet reduseres med 1,8 milliarder kroner. Av dette er 1 milliard kroner øremerkede midler til tiltak i kvotepliktig sektor, som omfatter punktutslippsprogrammet i Enova, skriver Dagens Næringsliv.

SV: Helomvending

Dette er en sak SV tidligere har fått gjennomslag for og som Arbeiderpartiet brukte i valgkampen, har finanspolitisk talsperson Marthe Hammer understreket overfor NTB.

– Vi er villig til å sette oss å forhandle, men vi forutsetter at vi ikke skal ta omkamp på dette, sa Hammer til NTB tirsdag.

Hun tilføyde at dette er Aps rot som de må rydde opp i.

Gjennom punktuslippsprogrammet kan selskaper søke om støtte til investeringer i utslippsteknologi, utvikling av innovativ klimateknologi og utredningsprosjekter.

– Når regjeringen gjør helomvending, er det et svik mot norske industriarbeidsplasser og forutsigbare rammer for næringslivet, og arbeidet for å få ned utslipp i Norge. Regjeringen kutter i penger til utslippskutt i egen industri, og setter samtidig av penger til klimakvoter for at andre land skal omstille sin. Det er å svekke norsk konkurransekraft for framtiden, sier SV-leder Kirsti Bergstø til DN.

SV mener kuttet ikke skiller seg fra sakene om gratis ferjer og gjeldslette i studielån for folk i usentrale kommuner, som opprørte Senterpartiet. På samme måte var det ifølge Bergstø et løftebrudd da klimaminister Andreas Bjelland Eriksen på Linkedin før valget jublet over verdens første utslippsfries kalkfabrikk i Mo næringspark.

Klimaministeren beskrev overføringer på 287 millioner kroner gjennom ordningen fra Enova som «helt avgjørende» for å få det til.

Avviser løftebrudd

Bjelland Eriksen ber SV puste litt med magen. Overføringene til Enova er fortsatt historisk høye, sier han, og avviser at det er snakk om noe løftebrudd.

– I valgkampen var det en stor debatt mellom høyre- og venstresiden om man skulle legge ned hele virkemiddelapparatet: Om det var et poeng å ha et virkemiddelapparat som støttet opp om grønn omstilling, om det å kutte utslipp og skape jobber i det hele tatt. Men jeg klarer ikke å se at jeg på LinkedIn har skrevet at alle støtteprogrammer i Enova – og punktutslippsprogrammet som de viser til – skal opprettholdes akkurat slik de er i dag, sier han.