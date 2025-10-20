SV om Sps budsjett-ultimatum:
– Arbeiderpartiet må skjønne alvoret
SVs forhandlingsleder Marthe Hammer går hardt ut mot regjeringen etter Sps ultimatum. Hun mener forhandlinger om statsbudsjett ikke har vært vanskeligere på 20 år.
SVs forhandlingsleder Marthe Hammer sier regjeringen har ansvaret for at alle fem partiene stiller seg bak det endelige statsbudsjettet.
FOTO: SV
Innenriks
Saken oppdateres
– Arbeiderpartiet (Ap) må ta ansvar for prosessen for forhandlinger om statsbudsjettet. Fem partier er nødt til å bli enige for at landet skal få et statsbudsjett. Denne situasjonen som vi nå står i kunne vært unngått hvis Ap hadde vist mer respekt for samarbeidspartiene sine.