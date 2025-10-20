SV om Sps budsjett-ultimatum:

SVs forhandlingsleder Marthe Hammer sier regjeringen har ansvaret for at alle fem partiene stiller seg bak det endelige statsbudsjettet. FOTO: SV

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Saken oppdateres

– Arbeiderpartiet (Ap) må ta ansvar for prosessen for forhandlinger om statsbudsjettet. Fem partier er nødt til å bli enige for at landet skal få et statsbudsjett. Denne situasjonen som vi nå står i kunne vært unngått hvis Ap hadde vist mer respekt for samarbeidspartiene sine.