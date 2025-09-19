SV og Rødt går sammen før høstens budsjettkamp

Både Rødt og SV bekrefter til Dagbladet Børsen at det er aktuelt å alliere seg i møte med Arbeiderpartiet (Ap).

Sammen har Ap, SV, Sp, Rødt og MDG 88 mandater på Stortinget, som gir et flertall mot de borgerliges 81.

– Vi har nå et tydelig rødgrønt flertall. Det må også bety rødgrønn politikk som får ned forskjellene og utslipp, og styrker velferden, blant annet med fullføring av tannhelsereformen SV har satt i gang de siste fire årene, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Hun sier det jobbes med et sterkt samarbeid mellom de rødgrønne partiene som står utenfor regjeringen – og at det er flere saker de kan stå sammen om.

– Vi skal gå sammen med de andre partiene, og samkjøre oss for å få til mest mulig, for å sikre demokratisk kontroll over kraft, at Norge skal gjøre mye mer for Palestina og i andre viktige saker, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Senterpartiet har en annen strategi og vil søke samarbeid i enkeltsaker. Miljøpartiet De Grønne har ikke kommentert saken.