SV med klare krav til Ap: SFO og barnehage må bli gratis

Vinner de rødgrønne, må Arbeiderpartiet samarbeide med de andre partiene på sin side for å få flertall om budsjettet.

SV gjør det nå helt klart hva de krever i retur for et samarbeid:

Gratis SFO til alle (kun 4. trinn gjenstår).

Gratis barnehage til alle (regningen har gått ned fra 3000 til 1200 kroner i perioden, og til 700 kroner i distriktskommuner og 0 kroner i Troms og Finnmark).

Billigere tannhelse til alle (i dag har alle til og med 28 år rett til tannhelsetjenester til samme egenandel som hos fastlegen).

At bemanningen økes i disse tre sektorene.

Fått med Ap før

– Det er ingen grunn til at det skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen, at noen må gå hjem mens noen barn går inn for å leke, eller at barnehagen skal koste når skolen ikke gjør det, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Hun viser til at SV tidligere har fått Ap med på flere velferdsreformer.

– Vi har sett at det er mulig å utvide velferden i en tid der land rundt oss kutter i den, det er jeg utrolig stolt av. Det vet jeg Arbeiderpartiet er stolt av også, for de løfter opp disse seirene som noe av det viktigste de har fått til i denne stortingsperioden, påpeker hun.

– Uverdig

Selv om det går godt i Norge, gjelder det ikke for alle, framholder SV-lederen.

– Vi vet at mange familier må velge mellom klær, mat og fritid til barna sine, og at mange ikke tør å gå til tannlegen fordi skrekken for regningen er blitt så stor. Det er uverdig i et av verdens rikeste land, sier Bergstø.