SV-lederen ut mot «trumpifisering» av valgkampen

I sin tale til SVs landsstyre fredag karakteriserte hun valgnatta og resultatet som en nedtur

– Vi ble nest største parti på rødgrønn side og fjerde størst i landet når stemmene var telt opp. Men vi gikk tilbake. Det ble ikke et godt nok resultat for SV, sa hun.

Oppslutningen falt fra 7,6 prosent ved forrige stortingsvalg til 5,6 prosent i år. De mistet i hovedsak velgere til Ap, Rødt og MDG.

SV har gått fra 13 til 9 stortingsrepresentanter.

Annonse

Det er konsekvensen av et for dårlig valgresultat, erkjente hun.

– Det er noe vi skal ta på alvor. Og som jeg tar på alvor og må ta ansvar for. Derfor ser jeg fram til å starte den diskusjonen som vi begynner på denne helga, men vi skal ikke avslutte den her. For dette valget skal vi evaluere ordentlig, lovte hun.

SV har ikke klart å få fram på en god nok måte hvorfor det var viktig å stemme SV, understreket partilederen.

– Støre kjenner SVs politikk

Annonse

Bergstø sier at de har en spesiell rolle i det nye politiske landskapet og sier at de skal være aktive og kampklare.

Hun påpeker at Arbeiderparti-regjeringen er avhengige av SV. Det rødgrønne flertallet på Stortinget består av Ap, Rødt, SV, Senterpartiet og MDG.

Bergstø viser til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) flere ganger den siste tiden har sagt at partiene som pekte på ham som statsminister, er godt kjent med hvilken politikk han og Arbeiderpartiet gikk til valg på.

– Jonas er en dyktig kar. Så jeg regner med at han har fått med seg at SV og de andre rødgrønne partiene også gikk til valg på en politikk som han kjenner godt til, sa hun.

Annonse

– Og siden han er avhengig av vår støtte, regner jeg med at han skjønner at vi sammen må meisle ut en god og sterk rødgrønn politikk med støtte og forankring i det rødgrønne flertallet.

Trumpifisering av valgkampen

Bergstø langet også ut mot rikingenes innblanding i valgkampen. Landets rikeste har tatt steget fra partidonasjoner til å komme «backstage» i valgkampen, sa hun.

– Det er en slags amerikanisering, eller trumpifisering, av norsk politikk, sa Bergstø.

Annonse

Hun viste til omfanget og toneleiet i debatten om formuesskatt.

– Det har blitt påstått det ene misvisende og overdrevne eksempelet etter det andre. Det ble pumpet ut i alle kjente og ukjente kriker og kroker av offentligheten takket være pengesterke krefter, sa hun.

Bergstø kaller det et sykdomstegn for demokratiet.

– Det bør aktivere vårt demokratiske immunforsvar.