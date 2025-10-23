SV kaller varslingen om gjennomgang av Oljefondets etikkregler for en «seier»
Finansminister Jens Stoltenberg mener tiden er moden for en ny gjennomgang av Oljefondets etiske regelverk. – På høy tid, svarer SV-leder Kirsti Bergstø.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) redegjorde om Oljefondets investeringer for Stortinget torsdag formiddag.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått krass kritikk fra flere partier knyttet til Oljefondets investeringer i selskaper som har medvirket til folkerettsbrudd.
Temperaturen ble høyere da Fri Fagbevegelse og Aftenposten i sommer/høst avslørte at Norges pensjonsfond utland var investert i selskaper som profitterer på Israels krigføring i Gaza.