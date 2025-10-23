SV kaller varslingen om gjennomgang av Oljefondets etikkregler for en «seier»

Finansminister Jens Stoltenberg mener tiden er moden for en ny gjennomgang av Oljefondets etiske regelverk. – På høy tid, svarer SV-leder Kirsti Bergstø. 

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) redegjorde om Oljefondets investeringer for Stortinget torsdag formiddag.

Linnea Skare Oskarsen Politisk journalist
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått krass kritikk fra flere partier knyttet til Oljefondets investeringer i selskaper som har medvirket til folkerettsbrudd. 

Temperaturen ble høyere da Fri Fagbevegelse og Aftenposten i sommer/høst avslørte at Norges pensjonsfond utland var investert i selskaper som profitterer på Israels krigføring i Gaza. 

