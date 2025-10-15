SV-leder Kjersti Bergstø sier regjeringen må gjøre mer for omfordeling, klimaomstilling og Palestina. Javad Parsa / NTB

– Arbeiderpartiet hadde mulighet til å gjøre noe med de store utfordringene i vår tid, men gir ikke folk bedre råd, reduserer ikke ulikheten og tar ikke miljøet på alvor, sier Bergstø.

Bergstø sier det foreslås større kutt i inntektsskatten «for de rikeste enn for folk flest», kutt i tannhelse for de aller sykeste, stønad til aleneforsørgere og foreldre uten inntekt, men ikke i utslippene.

– Det er det motsatte av det vi trenger nå, sier Bergstø. Hun mener budsjettet må omfordele mer og styrke velferden samt bidra til en tryggere verden, og at det rødgrønne flertallet på Stortinget må gjøre mer for Palestina.

