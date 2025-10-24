SV frykter Arbeiderpartiet vil trenere arbeid med ny yrkessykdomsliste: – Tar ikke arbeidsfolk på alvor

Marian Hussein (SV) mener regjeringen bruke for lang tid på å få flere kreftformer inn på yrkessykdomslista. Ninni Bjørlo Lærum

Dagsavisen har skrevet om brannmannen Stein Guriby, som i mange år var eksponert for kreftfremkallende røyk og kjemikalier, men som ikke fikk prostatakreft godkjent som yrkessykdom.

– Jeg ble lei meg da jeg leste saken. Han har risikert livet, gått inn der alle andre har løpt ut, sier en opprørt SV-nestleder, Marian Hussein.