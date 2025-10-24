SV frykter Arbeiderpartiet vil trenere arbeid med ny yrkessykdomsliste: – Tar ikke arbeidsfolk på alvor
Stortinget ble enige om hurtigspor. Men flere måneder etter står fortsatt listen over godkjente yrkessykdommer uten flere krefttyper.
Marian Hussein (SV) mener regjeringen bruke for lang tid på å få flere kreftformer inn på yrkessykdomslista.
Ninni Bjørlo Lærum
Innenriks
Dagsavisen har skrevet om brannmannen Stein Guriby, som i mange år var eksponert for kreftfremkallende røyk og kjemikalier, men som ikke fikk prostatakreft godkjent som yrkessykdom.
– Jeg ble lei meg da jeg leste saken. Han har risikert livet, gått inn der alle andre har løpt ut, sier en opprørt SV-nestleder, Marian Hussein.