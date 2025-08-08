SV åpner valgkamp med forskjellsvandring
Vandringen gikk fra luksusleiligheter på Tjuvholmen til trange oppganger på Grønland.
SV-politikerne fikk gått sine 10.000 skritt under valgkampens åpning i Oslo.
FOTO: Gabriella Løkke
Innenriks
Fredag sparker Oslo SV i gang valgkampen til fots.
Med en «forskjellsvandring» tvers gjennom hovedstaden vil partiet vise fram byens klasseskiller, og markere at de er klare for rødgrønt samarbeid med hele venstresiden.
– Forskjeller er gift for et samfunn. Det er avgjørende at vi klarer å gjøre arbeiderbevegelsens store og viktige jobb, nemlig å skape samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap, sier partileder Kirsti Bergstø.