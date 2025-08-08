SV åpner valgkamp med forskjellsvandring

Fredag sparker Oslo SV i gang valgkampen til fots.

Med en «forskjellsvandring» tvers gjennom hovedstaden vil partiet vise fram byens klasseskiller, og markere at de er klare for rødgrønt samarbeid med hele venstresiden.

– Forskjeller er gift for et samfunn. Det er avgjørende at vi klarer å gjøre arbeiderbevegelsens store og viktige jobb, nemlig å skape samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap, sier partileder Kirsti Bergstø.