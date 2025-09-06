SV åpner for lettelser i formuesskatten for dem med lavest formue

– Dette er vår håndsrekning til både Arbeiderpartiet og høyresiden, forutsatt at store formuer får skatteskjerpelse, sier SVs finanspolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland. Fredrik Varfjell / NTB

– Vi er villig til å se på endringer der flere enn i dag enten får redusert formuesskatt eller slipper den, forutsatt at vi kompenserer i den andre enden, sier SVs finanspolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til Dagens Næringsliv.

I dag er bunnfradraget på 1,76 millioner kroner. Unneland sier ikke noe konkret om hvor høyt det kan heves, men peker på at nivået må avhenge av hvor mye partiet får strammet inn på de største formuene.

– Dette er vår håndsrekning til både Arbeiderpartiet og høyresiden, forutsatt at store formuer får skatteskjerpelse. Vi mener vi må omfordele mer, ikke mindre, sier han.

Unneland understreker at SV fortsatt ønsker å øke statens samlede inntekter fra formuesskatten.

Annonse

Siden 2020 er formuesskatten økt på flere måter. Skattesatsen for formuer over 1,7 millioner kroner er hevet fra 0,95 til 1 prosent, og det er innført en sats på 1,1 prosent for formuer over 20 millioner. Verdsettelsesrabatten for dyre boliger er redusert fra 75 til 30 prosent, mens rabatten for aksjer er senket fra 45 til 20 prosent.

SV ønsker i tillegg å kutte aksjerabatten ned til null og skjerpe skatten ytterligere for de aller rikeste.

(©NTB)