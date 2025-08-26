– Sunt å ha evnen til å endre meninger
Himanshu Gulati er opptatt av enkeltmennesket, men tror ikke dagens bistandspolitikk er løsningen.
Stortingsrepresentant og 2. kandidat for Akershus Frp, Himanshu Gulati, er klar for høstens valg.
Foto: Bjørn Inge Bergestuen
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Når var din politiske oppvåkning?
– Det som satte i gang min politiske oppvåkning var 11. september, 2001. Jeg ble voksen i det øyeblikket de to tårnene falt. Det var som å oppleve et vendepunkt i historien, og ga en følelse av å kunne kjempe med det rette mot noe galt.