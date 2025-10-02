Styrtrik Trump-venn tar kontroll over stadig flere medier

Oracle-grunnlegger Larry Ellison kjemper med Elon Musk om tittelen verdens rikeste mann. Nå er han og sønnen i ferd med å ta kontroll over Donald Trump-vennlig medieimperium som inkluderer CBS, Paramount, Warner, CNN og deler av Tiktok. AP / NTB

Larry Ellison Født i New York 17. august 1944.

Jødisk mor og italiensk far, adoptert bort til en tante da han var ni måneder.

Vokste opp i en jødisk familie i Chicago.

Jobbet som dataprogrammerer i California.

Grunnla i 1977 dataselskapet Oracle Corporation, som i dag er ett av verdens største.

Har en formue på nærmere 4000 milliarder kroner.

Har markert seg som en raus støttespiller for Det republikanske partiet og Israel.

Er sammen med sønnen David i ferd med å bygge opp et stort medieimperium i USA. Kilde: Oracle Corporation, Forbes, NYT, Newsweek, Axios, BBC

Han konkurrerer dermed med Elon Musk om tittelen verdens rikeste mann.

81-åringen er kjent for sin ekstravagante livsstil, eier alt fra jagerfly til en øy i Hawaii og har vært gift seks ganger.

Han er en raus støttespiller for Republikanerne i USA og er nå i ferd med å bygge opp et medieimperium som overgår både sagnomsuste William Randolph Hearst og Joseph Pulitzer, konstaterer The New York Times.

– Er Larry Ellison i ferd med å bygge et Maga-medieimperium, undret Newsweek nylig.

CNN og KI

I august ledet Ellisons sønn David en vellykket fusjon mellom sitt eget produksjonsselskap Skydance Media og Paramount Global, som også eier CBS, en TV-kanal faren har eierandel i.

Da president Donald Trump i januar lanserte Stargate, som ifølge ham er «det største KI-prosjektet i historien», sto Larry Ellison ved hans side, sammen med OpenAI-toppen Sam Altman og sjefen for Softbank, Masayoshi Son. AP / NTB

Ifølge BBC og flere andre medier jobber han nå også med et bud på Warner Bros. Discovery, som er morselskapet til CNN og HBO.

Tidligere i år lanserte Trump det han omtalte som «det største KI-prosjektet i historien» der det skal investeres over 5000 milliarder kroner.

Ved Trumps side under lanseringen sto Larry Ellison, sammen med OpenAI-toppen Sam Altman.

Tiktok

I september kunngjorde Trump at Ellison også trolig blir med på et amerikanskledet oppkjøp av Tiktok fra kinesiske Bytedance, sammen med blant andre Robert Murdoch og hans sønn Lachlan.

Oppkjøpet forutsetter at Bytedance går med på avtalen og er langt fra sluttført, men amerikansk høyesterett besluttet i januar å forby Tiktok i USA dersom selskapet ikke kutter båndene til Kina.

Murdoch spiller fra før på lag med Trump og eier blant annet Fox News, Wall Street Journal og New York Post, samt hundrevis av aviser verden over gjennom sitt News Corp.

Nyhetskanalen CNN kan være i ferd med å bli kjøpt opp av verdens rikeste mann Larry Ellison og sønnen David. AP / NTB

Tiktok oppgir å ha 170 millioner brukere bare i USA, og regnes for å være en svært viktig kanal for å nå unge.

Gjennom Elon Musks oppkjøp av Twitter ble også det en sentral plattform for Trumps Maga-bevegelse, og det samme er Murdochs Fox News.

Æresgjester

Meta-eier Mark Zuckerberg og Amazon-eier Jeff Bezos var i likhet med Musk æresgjester under innsettelsen av Trump i januar.

Omtrent samtidig kunngjorde Zuckerberg at Meta ville droppe faktasjekking av innlegg på Facebook og Instagram.

Bezos, som eier Washington Post, nektet før valget avisen å støtte demokratenes kandidat Kamala Harris på lederplass.

Få uker etter at Trump hadde flyttet inn i Det hvite hus, kunngjorde Bezos at Washington Post ikke lenger ville publisere innlegg som går imot «personlige friheter og frie markeder», noe som fikk avisens debattredaktør til å trekke seg.

Washington Posts mangeårige karikaturtegner Ann Telnaes kunngjorde også at hun sluttet i protest da redaksjonsledelsen nekter å trykke en tegning der Bezos knelte foran en statue av Trump.

Trump-vennlige milliardærer

Mens amerikanske medier tidligere var kritiske til Trump, er medielandskapet nå i økende grad kontrollert eller under press fra krefter som spiller på lag med Det hvite hus, konstaterte nettavisen Axios nylig.

– Trump-vennlige milliardærer konsoliderer kontrollen over amerikanske medier og styrer etablerte merkevarer og sosiale plattformer i en ny konservativ retning, påpeker de.

Trumps har utnevnt Brendan Carr til leder for det amerikanske medietilsynet (FCC), og han har truet med å ta lisensen fra TV-kanaler som lar komikere og talkshow-verter kritisere og drive gjøn med presidenten.

– Brendan Carr er fremragende. Han er en patriot. Han elsker landet vårt, og han er en tøff kar, sa Trump i forrige måned.

CBS-press

Mens Larry Ellison lenge har vært en flittig bidragsyter til Det republikanske partiet og flere av deres kandidater, har sønnen David på sin side støttet en rekke demokrater, blant dem Kamala Harris.

Men både han og faren har nå tilsynelatende beveget seg til høyre.

Oppkjøpet av Paramount ble tidligere i år godkjent etter at selskapet gikk med på å betale 160 millioner kroner til Trump. Han hadde saksøkt CBS-programmet 60 Minutes på grunn av et intervju de gjorde med Harris i valgkampen.

CBS har også kansellert The Late Show with Stephen Colbert, som ofte kritiserte og latterliggjorde Trump.

David Ellison har utnevnt den tidligere Trump-rådgiveren Kenneth R. Weinstein som ombudsmann for CBS og vurderer ifølge The Guardian å kjøpe den høyreorienterte og israelvennlige nettavisen The Free Press.

Israel-støtte

Larry Ellison vokste opp i en jødisk familie i Chicago og har opp gjennom årene markert seg som en varm støttespiller og forsvarer av Israel.

Han har blant annet bidratt med over 260 millioner kroner til organisasjonen Friends of the Israel Defense Forces og støttet arkeologiske utgravninger i okkuperte palestinske områder.

I 2021 tilbød han ifølge Haaretz Benjamin Netanyahu en lukrativ jobb i Oracle, som den israelske statsministeren takket nei til.

Netanyahu er etterlyst for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og har ifølge den israelske avisen feriert på Ellisons øy i Hawaii.

Ellison har ifølge The New Statesman også støttet Tony Blair Institute med 700 millioner kroner og lovet den tidligere britiske statsministerens institutt ytterligere 2,2 milliarder kroner.

Trump kunngjorde nylig at Blair er tiltenkt en sentral rolle i det framtidige styret på Gazastripen.

President Donald Trump har utnevnt vennen Brendan Carr (t.v.) til sjef for det amerikanske medietilsynet (FCC). AP / NTB

Meta-eier Mark Zuckerberg, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, Google-sjef Sundar Pichai og X-eier Elon Musk var alle æresgjester da Donald Trump ble innsatt som president. AP / NTB

Washington Posts mangeårige karikaturtegner Ann Telnaes sluttet tidligere i år i protest da redaksjonsledelsen nekter å trykke en tegning der avisas eier Jeff Bezos knelte foran en statue av president Donald Trump. AP / NTB

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos eier Washington Post som ikke lenger får publisere innlegg som går imot «personlige friheter og frie markeder». Invision / AP / NTB

David Ellison fikk i august kontroll over Paramount Global, som eier CBS. Han jobber også med et bud på Warner, som er morselskapet til CNN og HBO. Invision / AP / NTB