Styringsrenten holdes uendret: – Behov for innstrammende pengepolitikk

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache forteller at de fortsatt ser for seg kutt i styringsrenten senere i år. Ole Berg-Rusten / NTB

Etter overraskelseskuttet rett før sommeren var det ikke ventet at Norges Bank skulle gå for nok et kutt i styringsrenten. Beslutningen fra gårsdagens rentemøte ble lagt fram under Arendalsuka torsdag.

– Jobben med å få bukt med inflasjonen er ikke fullført. Det er fortsatt behov for en innstrammende pengepolitikk. Samtidig ønsker vi ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig. I juni begynte vi å lette litt på bremsen, og det vil trolig være riktig å fortsette en forsiktig normalisering av styringsrenten fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Går mot nytt rentekutt

I prognosen fra rentemøtet i juni la Norges Bank til rette for ett eller to rentekutt til i år, men Wolden Bache ønsket da ikke å gi noen konkrete tidspunkter for eventuelle renteendringer. Det gjør hun heller ikke nå, og selv om det ikke kommer noen oppdatert renteprognose i dag, sier sentralbanksjefen at utsiktene ikke har forandret seg.

– Renteprognosen vi la fram i juni, indikerte ytterligere ett til to rentekutt i løpet av året. Vi har ingen nye prognoser nå. Men den informasjonen vi så langt har fått, tyder på at utsiktene for norsk økonomi ikke er vesentlig annerledes enn vi da så for oss.

På pressekonferansen i Arendal gjør Wolden Bache det klart at det er godt rentenytt i vente for de som håper på videre kutt.

– Dersom økonomien utvikler seg om lag slik vi ser for oss, setter vi renten videre ned i løpet av året, forteller hun.

Ifølge Sparebank 1 Sør-Norges sjeføkonom Kyrre Knudsen er det et viktig signal fra Norges Bank.

– Dette er gode nyheter for de som håper på rentekutt i september. De signaliserer også fortsatt at det ligger flere rentekutt fremover.

– Skuffende og bekymringsfull

Før rentebeslutningen var det bred enighet blant økonomer om at det ikke var ventet et rentekutt denne måneden, etter at styringsrenten ble satt ned for første gang på fem år før sommeren. Likevel er det flere som er skuffet over avgjørelsen.

– Norges Banks beslutning om å holde styringsrenten uendret er ikke overraskende, men like fullt skuffende og bekymringsfull. Boligbyggingen går for halv maskin, og leiemarkedet er i fritt fall. Pengepolitikken har kvelt boliginvesteringene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving.

Han mener situasjonen er urovekkende og sier det er «systemkritisk dersom boligforsyningen svikter».

– Nordmenn har rekordhøy gjeld og husholdningene mottar stadig flere inkassokrav. Rentekuttet før sommeren er for mange ikke nok til å få hodet over vann og det er fortsatt tøft for dem som sliter økonomisk, uttaler norgessjef i Bluestep Bank og Bank2, Sebastian Mikolajczyk.

– Riktig å holde den uendret

Neste pengepolitiske rapport kommer i september, når også flere økonomer ser for seg et nytt rentekutt. Da får man en oppdatert prognose for hvordan Norges Bank ser for seg rentebanen i tiden som kommer.

NHO sier dagens rentebeslutning var som ventet.

– Den økonomiske utviklingen siden junimøtet har vært omtrent slik Norges Bank så for seg, og i fravær av nye beregninger og økonomiske anslag var det riktig å holde renten uendret i dag. Men allerede i september tror vi det kommer et rentekutt til, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.