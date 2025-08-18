Studiene er i gang, men fortsatt 12.000 studenter i boligkø

Vulkan Studenthus i Oslo er blant studentbolighusene som nylig er åpnet. Semesteret har startet, men fortsatt er det mange studenter rundt om i landet som venter på et sted å bo. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

De ferske tallene fra Samskipnadsrådets køtallsrapport i 2025 viser at over 3.000 studenter har fått studentbolig i perioden mellom 2.–15. august. Dermed gjenstår det 12.425 som fortsatt står i kø for studentbolig. Det er 170 færre studenter enn i 2024.

Verst i byene

Det er i de store studentbyene, at situasjonen er verst.

– Situasjonen er fortsatt prekær. Vi mangler jo fortsatt veldig mange studentboliger. Vårt mål er at en av fem studenter skal kunne bo i en studentbolig, sier NSO-leder Sigve Næss Røtvold.

Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer om lag 270.000 studenter i hele landet. De jobber med å fremme studentenes interesser.

NSO sier det er bra at studentsamskipnadene tilbyr en nødløsning med sovesaler, for de som ikke har et sted å bo. De er glad for at disse løsningene finnes. For det gjør at man faktisk kan starte å studere når studiene begynner.

– Men vi er bekymret for at det ikke er lik rett og mulighet til å ta høyere utdanning. Fordi så mange ikke finner et sted å bo, sier Røtvold.

– Ja, frustrerende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) uttrykker sympati for studentene som venter på studentbolig.

– Ja, jeg skjønner at det er frustrerende å stå i boligkø. Det er åpenbart behov for flere studentboliger. Men køen er redusert mer de siste to ukene enn vi gjorde i samme periode i fjor. Vi ligger bedre an, sier hun.

Hun beroliger studentene med at hvis vi følger trenden fra i fjor, så vil to av tre av de som står i kø i dag ha bolig i løpet av to uker.

Det er for tiden under bygging og rehabilitering av nærmere 5.000 studentboliger på de stedene der presset er størst. Regjeringen har økt tilskuddsrammen for studentboliger slik at samskipnadene kan få bedre økonomi i prosjektene sine og bygge mer. Det andre er å gjøre studentboligene til en prioritet i kommunenes planlegging.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren legger til at byggingen for studentbolig også er bra for leiemarkedet for øvrig, fordi studentboliger er med på å ta presset litt av leiemarkedet ellers.

Det er 12.425 studenter som fortsatt står i kø for studentbolig rundt om i landet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) sier hun skjønner at det er frustrerende å stå i boligkø. På bildet ser du Grünerløkka Studenthus i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

14 samskipnader

De forskjellige samskipnadene knyttet til de forskjellige studiestedene står bak byggingen av studentboliger. Samskipnadsrådet organiserer den årlige kørapporten. Rådet omfatter 14 samskipnader. De står bak en rekke tjenester til studentene, og studentboliger er den største tjenesten.

– Dagens øyeblikksbilde viser oss for det første at studentene veldig gjerne vil bo i samskipnadenes studentboliger. For det andre viser tallene at vi må fortsette å bygge flere studentboliger, sier styreleder Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet.

Neste rapport fra Samskipnadsrådet kommer 1. september.