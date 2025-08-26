Studenter fra Gaza får studere i Storbritannia – MDG ber Støre åpne dørene i Norge

Parlamentarisk leder Une Bastholm i MDG ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) om å sørge for at Norge henter ut palestinske studenter som vil studere i Norge. Ole Berg-Rusten / NTB

De palestinske studentene har alle fått stipender, ni av dem gjennom en statlig ordning og rundt 30 har fått ulike private stipender, ifølge BBC.

Studentene blir de første som får komme til Storbritannia fra Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas startet i 2023.

Nå må statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Norge også stille opp, mener Une Bastholm, parlamentarisk leder i MDG.

– For en generasjon av palestinere som er frarøvet både utdanning og trygghet, er dette en konkret og viktig måte Norge kan bidra på, sier hun.

Ber Støre ta ansvar

Norge har ingen ordning for å ta imot studenter fra Gaza, påpeker Bastholm.

– Norske universiteter har plass og kompetanse, men det krever politisk engasjement hvis en skal sikre trygg transport og at studenter fra Gaza prioriteres. Støre og Barth Eide kan gjøre stor forskjell her ved å klargjøre at Norge bidra, sier hun.

Bastholm viser til at palestinske studenter som ønsker å studere i Norge, i dag må søke visum på vanlig måte. Dette er i praksis umulig fra Gaza ettersom biometrisenteret er stengt.

– Norske universiteter og akademiske miljøer har uttrykt støtte til å ta imot flere studenter fra konfliktområder, men ansvaret ligger hos regjeringa, sier Bastholm.

Komplisert å hente ut studentene

Foruten Storbritannia er Italia og Irland blant landene som allerede har evakuert studenter fra Gaza.

Ifølge en kilde i det britiske innenriksdepartementet kommer det til å være «komplisert og utfordrende» å få studentene ut av krigssonen i Gaza. Kilden understreker at innenriksminister Yvette Cooper er «krystallklar» på at hun ønsker at studentene skal komme til Storbritannia.

Israel må imidlertid godkjenne at hver enkelt student kan forlate Gaza.

Avgjørelsen om å ta imot studentene kommer etter flere måneder med press fra politikere, akademikere og andre på vegne av over 80 palestinere som har fått studietilbud fra britiske universiteter i år.