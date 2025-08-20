Strømprisen stiger: Sør-Norge trenger mer regn
Strømprisen vil nærme seg null enkelte steder og øke andre steder.
Strømprisene vil bli høyere i Sør-Norge om det ikke regner i høst.
FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Innenriks
Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).
Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode
de siste 20 årene, som er et nivå på 78,9 prosent. Det er magasinene i Øst- og
Sørvest-Norge som trekker ned. Dette melder NTB.