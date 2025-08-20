Strømprisene vil bli høyere i Sør-Norge om det ikke regner i høst. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 78,9 prosent. Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned. Dette melder NTB.