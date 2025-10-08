Strømmen-eksplosjonen: De pågrepne har alibi – politiet jakter videre

Mennene på 18 og 19 år ble løslatt onsdag. De har hele tiden stilt seg uforstående til siktelsen, som lød på fremkalling av fare for allmennheten og grove trusler.

– Det har vært en utvikling i saken gjennom gårsdagen og natten, og mistankegrunnlaget er svekket. Deres bevegelser i området er nøye gjennomgått av oss, og de har rett og slett alibi, sier påtaleansvarlig Eirik Braathen til NTB.

Øst politidistrikt varsler i en oppdatering til pressen onsdag at «det jobbes aktivt med å identifisere rette gjerningspersoner» og at etterforskningen har høy prioritet.

– Svært uheldig

– Det er svært uheldig at en eller flere gjerningspersoner er på frifot, sier Braathen.

Blant annet går politiet gjennom videomateriale. Den påtaleansvarlige vil ikke fortelle om politiet ser på spesifikke miljøer eller har konkrete navn.

– Det er for tidlig å si noe om, sier han.

Fortsatt ønsker politiet å komme i kontakt med folk som kan ha sett noe i Strømmen-området rundt midnatt natt til tirsdag.

– Det trenger ikke være mye, understreker Eirik Braathen.

– Fikk ødelagt bursdagen

Farhad Shæriæti, som er forsvarer for den siktede 19-åringen, bekrefter løslatelsen av klienten overfor TV 2 og NRK.

19-åringen har forklart seg for politiet. Han hadde bursdag samme dag som han ble pågrepet.

– Han fikk ødelagt bursdagen sin og er forbauset over at han ble fengslet, sier forsvareren til NRK.

18-åringens forsvarer, advokat Sidra Bhatti, bekrefter overfor kanalen at også hans klient er blitt løslatt.

Ingen ble fysisk skadet

Angrepet natt til tirsdag førte til store materielle skader, men ingen personer ble fysisk skadet. Politiet har tidligere opplyst at de mener spisestedet var målet for angrepet, men at de ikke tror eieren var selve målet.

Flere medier har skrevet at politiet undersøker om saken kan ha tilknytning til det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige.

Hendelsen skjer drøyt to uker etter at en granat ble kastet mot en butikk i Pilestredet i Oslo og skyting mot en bolig i Sarpsborg. Begge disse hendelsene knytter politiet til Foxtrot.