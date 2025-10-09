Strømmen-eksplosjonen: 16-åring varetektsfengsles i én uke

Politiet har opplyst at det ble brukt en håndgranat i eksplosjonen på Strømmen. Hendelsen skjedde natt til tirsdag. Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi mener at han har hatt en form for tilretteleggingsrolle. I det så legger vi at han trolig ikke var til stede da granaten sprengte, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Lørdagen før granateksplosjonen ble det funnet et 3D-printet våpen og patroner på stedet, opplyser Braathen videre.

– Det er en hendelse med skadeverk, det blir funnet en knust rute. Inne i lokalet ble det funnet et 3D-printet våpen, og utenfor fant man ubrukte patroner, sier han.

Det var TV 2 som først omtalte funnet av 3D-våpen tidligere denne uken, men da med anonyme kilder.

Åpenbar link til Pilestredet-eksplosjonen

Politiet ser denne hendelsen i sammenheng med eksplosjonen natt til tirsdag.

Braathen sier også at de ser «åpenbare» linker mellom eksplosjonen på Strømmen og Pilestredet i Oslo for nær tre uker siden, 23. september. Da ble en granat ble kastet mot en butikk i Pilestredet i Oslo.

30. september ble det avfyrt skudd mot en bolig i Sarpsborg. Begge disse hendelsene knytter politiet til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.

– Etterforskningen av saken fortsetter med full styrke. Politiet har grunn til å tro at 16-åringen ikke har handlet alene, og det har høyeste prioritet å komme i kontakt med samhandlende personer og eventuelle bakmenn, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

Fengslet i én uke

16-åringen, som kommer fra Oslo, nekter straffskyld. Han ble avhørt onsdag og framstilt for varetektsfengsling torsdag,

Romerike og Glåmdal tingrett bestemte at gutten skulle varetektsfengsles i én uke, noe politiet også ba om, melder Aftenposten. Politiet begrunnet det med bevisforspillelsesfare.

Gutten er også ilagt brev- og besøksforbud, men det gjelder ikke familien.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, melder Romerikes Blad.

16-åringen er siktet for medvirkning til fremkalling av fare for allmennheten og grove trusler.

Nekter straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld for det han er pågrepet for, sier hans forsvarer Lars Morten Bjørkholt til VG.

Bjørkholt sier at gutten har forståelse for at politiet vil gjøre undersøkelser for å sjekke ham ut. Han vil ikke kommentere hvorfor 16-åringen er pågrepet. Gutten ble pågrepet onsdag.

Tidligere i uken ble to menn på 18 og 19 år pågrepet, men de er begge løslatt, og mistanken mot dem er svekket.

